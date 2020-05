'Regierung in die Zange nehmen': Grüne legen Konjunkturplan vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen haben ein Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise vorgelegt. Mit dem 600 Milliarden Euro schweren "Zukunftspakt" solle die Wirtschaft stabilisiert und verändert werden und der gesellschaftliche und europäische Zusammenhalt gestärkt werden, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt bei der Vorstellung des Papiers in Berlin am Mittwoch. Darin heißt es zudem, der Klimaschutz müsse eine zentrale Säule des Investitionsprogrammes sein.

Als akute Maßnahmen fordern die Grünen die Verlängerung und Anpassung von Direkthilfezahlungen. So wollen sie eigene Schutzschirme etwa für den Kulturbereich und für den Öffentlichen Personennahverkehr schaffen und ein Corona-Elterngeld einführen. In dem Pakt stellen die Grünen dazu klar: "Staatliche Hilfen an Unternehmen kann es nur geben, wenn ökologische, soziale und gleichstellungspolitische Kriterien erfüllt sind."

Mit 500 Milliarden Euro soll der Großteil der Punkte jedoch unter ein Investitionsprogramm für die kommenden zehn Jahre fallen. Dafür schlagen die Grünen unter anderem eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie Investitionen in den Bereichen Pflege, Bildung und Digitalisierung vor. Auto- und Luftfahrtbranche sollten nachhaltig gestaltet werden.

Das Paket sei ein Angebot, sagte Göring-Eckardt bei der Vorstellung. Und: "Ich glaube, dass wir die Bundesregierung sozusagen in die Zange nehmen werden und klarmachen, dass wir nicht mehr so weitermachen können, wie das im Moment zu sein scheint." Die Bundesregierung aus SPD, CDU und CSU plant, Anfang Juni ein Konjunkturprogramm zu beschließen./rbo/DP/jha