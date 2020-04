Regierung legt Milliarden-Hilfsfonds für Startups auf

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will Startups in der Virus-Krise kurzfristig mit einem Zwei-Milliarden-Euro-Fonds helfen.

"Unsere Wirtschaft lebt davon, dass immer wieder Neues entsteht", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin nach einer Kabinettssitzung. "Zwei Milliarden Euro wollen wir dafür vorsehen. Das ist ein starkes Signal dafür, dass es eben auch weitergeht mit Neuem." Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) unterstrich, dass dieser Fonds neben den anderen Hilfsprogrammen vor allem jenen helfen solle, "die weniger Möglichkeiten haben, von Kreditlinien zu profitieren".

Der Hilfsfonds ist laut Scholz eine "erste Tranche" aus dem ohnehin geplanten Zehn-Milliarden-Euro-Zukunftsfonds der Förderbank KfW, deren Verwaltungsrat am Mittwoch tagt. Den Vorsitz im Aufsichtsgremium hat derzeit das Wirtschaftsministerium. Altmaier kündigte an, der Verwaltungsrat werde sich mit einem Zeitplan befassen, der auch das Wirksamwerden des Zukunftsfonds "in einem überschaubaren Zeitraum" ermögliche.