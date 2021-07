Regierung lehnt Zwang und Strafen beim Impfen ab

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat Forderungen nach einem Impfzwang und Bußgeldern für nicht wahrgenommene Impftermine abgelehnt.

Regierungssprecher Steffen Seibert appellierte zwar an die Bürger, Impftermine nicht ohne Grund verfallen zu lassen oder sich zumindest abzumelden. "Strafen ... sieht die Bundesregierung nicht vor", betonte er aber am Montag in Berlin. "Für die Bundesregierung bleibt es bei der Haltung: keine Impfpflicht", fügte er angesichts von Forderungen hinzu, etwa für bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer oder Pfleger Corona-Impfungen verpflichtend zu machen.

Angesichts stagnierender Corona-Zahlen in Deutschland und steigender Infektionen in etlichen europäischen Ländern rückt der Schutz vor einer vierten Welle in den Vordergrund. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sprach sich mit Blick auf die Urlaubssaison und die Reisetätigkeit für temporäre Grenzkontrollen aus. In der Regierung gibt es Sorge, dass nach dem Anstieg am Sonntag der bisherige Trend fallender Corona-Infektionszahlen gebrochen sein könnte. Großbritannien, wo diese Woche sowohl die Halbfinale als auch das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft stattfinden, weist wieder Werte über 200 aus, was vor allem auf die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zurückgeführt wird. Premierminister Boris Johnson plant dennoch die Aufhebung von Beschränkungen ab dem 19. Juli. Als Grund wird genannt, dass wegen der hohen Impfquote im Vereinigten Königreich die Zahlen der Krankenhausaufenthalte und Toten nicht mehr proportional zu den Infektionszahlen steigen, der Verlauf der meisten Infektionen also meist milder ausfällt.

Norwegen verschiebt dagegen wegen der Delta-Variante die nächsten großen Öffnungsschritte. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak übte deutlich Kritik daran, dass in London die letzten Spiele der Fußball-Europameisterschaft in einem fast vollen Stadion stattfinden sollen. "Mir sind offene Kitas wichtiger als überfüllte Stadien", sagte er mit Blick auf die anstehenden Spiele im Londoner Wembley-Stadion.

In der Bundesregierung stieß auch die Forderung des Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, auf Ablehnung, alle Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte zurückzunehmen. Regierungssprecher Seibert verwies darauf, dass es bereits Privilegien beim Reisen oder bei Veranstaltungen für vollständig Geimpfte gebe. "Spätestens September wird für jeden Impf-Willigen ein Impfangebot verfügbar sein, dann müssen eigentlich nahezu alle Corona-Maßnahmen weg", hatte Gassen dagegen der "Bild" gesagt.

Bereits am Wochenende war in Deutschland diskutiert worden, ob angesichts der erwarteten Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante Schulen nach den Sommerferien wieder normal öffnen können oder welche Schutzmaßnahmen dann gelten sollen. Der CDU-Politiker Bareiß forderte nun als Schutzmaßnahmen gegen infizierte Reiserückkehrer, die Kontrollen zu verschärfen. "Temporär könnten wir Grenzkontrollen machen – vor allem wenn es wieder höhere Inzidenzwerte gibt", sagte Bareiß den Sendern RTL und ntv. "Damit hätten wir eine hohe Schutzfunktion, und die Reiserückkehrer würden so keine vierte Welle auslösen." Dauerhafte Grenzkontrollen lehnte er ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte vergangene Woche gewarnt, dass im Spätsommer 2020 rund 50 Prozent der neuen Corona-Fälle wahrscheinlich auf eine Infektion im Ausland zurückzuführen waren. Derzeit seien es nur zwei Prozent.

Das RKI meldete am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz wie schon am Vortag von 5,0 sowie 212 neue Positiv-Tests. Das sind sieben weniger als am Montag vor einer Woche, als 219 Neuinfektionen gemeldet wurden. Eine Person starb im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.031. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete Sachsen-Anhalt mit 1,0, den höchsten Wert Hamburg mit 8,7. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.