Regierung - Mindestens ein Attentäter von Wien war islamischer Terrorist

Wien (Reuters) - Mindestens einer der Attentäter von Wien war nach Angaben der österreichischen Regierung ein islamistischer Terrorist.

Er sei mit einem Sprengstoffgürtel und einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen, sagte Innenminister Karl Nehammer am frühen Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz in der österreichischen Hauptstadt. "Es gibt Hinweise, dass es sich bei der radikalisierten Person um eine Person handelt, die sich dem IS besonders verbunden fühlt", sagte Nehammer mit Blick auf die radikalislamische Miliz Islamischer Staat. Der Innenminister appellierte an die Bevölkerung, wenn möglich zuhause zu bleiben und die Wiener Innenstadt weiterhin zu meiden. Bei dem Angriff am Montagabend hätten Angreifer drei Menschen getötet, sagte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Zudem wurde einer der Angreifer von der Polizei erschossen. Laut Polizei kam es an sechs Tatorten in der Wiener Innenstadt zu Schießereien.

Aktuell liefen intensive Ermittlungen im Umfeld des Täters, sagte Innenminister Nehmammer weiter. Aus ermittlungstechnischen Gründen könne man derzeit keine Details nennen. Neben den drei Toten gebe es 15 Verletzte, einer davon sei ein schwer verletzter Polizist. Der Angriff sei der Versuch gewesen, die österreichische Gesellschaft zu schwächen oder zu spalten.

Die Polizei hatte die Innenstadt Wiens über Nacht abgeriegelt. Sie teilte am Morgen per Twitter mit, dass ein Sprengstoffgürtel, den der getötete Angreifer getragen habe, eine Attrappe gewesen sei.