Regierung - Russische Wirtschaft in wenigen Wochen auf Vorkrisenniveau

Moskau (Reuters) - Die russische Wirtschaft wird der Regierung zufolge in wenigen Wochen ihr Vor-Corona-Niveau erreichen.

"Die Erholung übertrifft die Erwartungen in Bezug auf ihre Geschwindigkeit und den Zeitpunkt", sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Polina Kryutschkowa am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Womöglich schon in diesem Monat, spätestens aber im Juli werde das Bruttoinlandsprodukt zurück auf dem Niveau des vierten Quartals 2019 - dem letzten vor Ausbruch der Pandemie. 2020 war die Wirtschaft um drei Prozent geschrumpft, im laufenden Jahr könne sie das bisherige Wachstumsziel von 2,9 Prozent übertreffen.

Langfristig sehe sich Russland aber mit Risiken für seine Exporte konfrontiert. Grund dafür sind die weltweiten Bemühungen, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und so den Klimawandel aufzuhalten. Das könnte die Nachfrage nach den russischen Exportschlagern Öl und Gas dämpfen. Ohne staatliche Unterstützung für Investitionen in Zukunftstechnologien könnte die jährliche Wachstumsrate auf zwei Prozent fallen, sagte Kryutschkowa.