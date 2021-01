Regierung sieht in Kinderkrankengeld Entlastung für Familien

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung wertet die am Donnerstag vom Bundestag beschlossene Ausweitung des Kinderkrankengeldes als deutliche Erleichterung für berufstätige Eltern.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sprach in Berlin von einer "wichtigen Entlastung". Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) unterstrich, die Bundesregierung wolle Familien Lasten von den Schultern nehmen, wo immer es möglich sei. "Wir sind in einer der schwersten Phasen dieser Pandemie", sagt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dies bedeute viele Härten für Familien.

Rückwirkend ab 5. Januar wird der Anspruch auf Kinderkrankengeld je Elternteil auf 20 Tage in diesem Jahr verdoppelt, für Alleinerziehende auf 40 Tage. Diese können auch zur Kinderbetreuung wegen eingeschränkten Schul- und Kitabetriebs beansprucht werden. Der Bundesrat soll am Montag zustimmen. Die Kosten von vorerst 300 Millionen Euro übernimmt der Bund aus Steuermitteln. Das Kinderkrankengeld beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettolohns.