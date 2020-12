Regierung verteilt ab 15. Dezember 400 Millionen Schutzmasken

Berlin (Reuters) - Über 60-Jährige sowie chronisch und schwer kranke Menschen in Deutschland können ab dem 15. Dezember kostenlos drei FFP2-Schutzmasken in Apotheken abholen.

Das geht aus einer Verordnung hervor, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch vorlegte. Damit wolle man besonders gefährdete Gruppen in der Corona-Pandemie besser schützen, sagte der CDU-Politiker. In einem zweiten Schritt ab Januar bis Mitte April würden insgesamt 27,5 Millionen Personen über ihre Krankenkassen weitere fälschungssichere Coupons erhalten. Damit könnten sie gegen eine Gebühr von je zwei Euro zweimal ein Set von sechs weiteren Masken erhalten, sagte Spahn. Ingesamt gebe die Bundesregierung 400 Millionen Schutzmasken aus, was den Bund laut Verordnung 2,5 Milliarden Euro kostet.

Die Krankenkassen, die die Daten ohnehin vorliegen hätten, würden die Informationen an die Versicherten versenden, sagte Spahn. Damit würde man Datenschutzprobleme vermeiden. In der Verordnung ist festgelegt, dass die Krankenkassen erst die ältesten Altersgruppen informieren sollen. Die Apotheken erhalten vom Bund laut Verordnung sechs Euro pro Schutzmaske.