Regierung weist Kritik des Handwerksverbandes an Merkel zurück

München/Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Kritik des Handwerkverbandes ZDH an der Absage eines Spitzengesprächs durch Kanzlerin Angela Merkel wegen der Coronavirus-Epidemie zurückgewiesen.

"Generell gilt, dass sich die Bundesregierung in verschiedenen Formaten mit Verbandsvertretern austauscht", sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag auf Anfrage. Er fügte hinzu, dass die Handwerksmesse in München auf Empfehlung des Krisenstabs der Bayerischen Staatsregierung wegen des Corona-Virus abgesagt worden sei. Danach hatte die Bundesregierung auch die Teilnahme Merkels an dem Spitzengespräch abgesagt.

Merkel hat in den vergangenen Jahren am Rande der Internationalen Handwerksmesse regelmäßig die Präsidenten des ZDH, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) getroffen. ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke hatte kritisierte nun die Absage: "Diese Veranstaltung hätte gerade jetzt stattfinden müssen, um die Signale zu setzen, die viele auch erwarten." Merkel hätte gemeinsam mit den Chefs der Spitzenverbände ein Zeichen des Zusammenstehens in der schwierigen Lage setzen können. Um aufkommende Hysterie einzudämmen, hätte Merkel mit den Wirtschaftsvertretern nach dem Ausbruch der Epidemie in Deutschland ein Stück Normalität demonstrieren sollen.

Auch die Absage der Messe ist nach ZDH-Angaben ein schwerer Schlag für das Handwerk. Die Veranstaltung mit zuletzt 110.000 Besuchern und rund 1000 Ausstellern ist nach Angaben der Organisatoren einer der wichtigsten Umsatzbringer deutscher Handwerker. Die auf der Messe abgeschlossenen Aufträge brächten manchen Betrieben bis zu einem Fünftel ihres Jahresumsatzes.