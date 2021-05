Regierung will Einigung über Rechte Geimpfter noch diese Woche

Berlin (Reuters) - Nach der Einigung des Corona-Kabinetts über eine Verordnung für die Rechte von Geimpften sucht die Bundesregierung noch in dieser Woche eine Verständigung mit Bundestag und Ländern.

Dies sei möglich, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Gesundheitsminister Jens Spahn sprach von "sehr, sehr positiven Signalen" nach den ersten Gesprächen mit Ländervertretern und sagte am Montag, dass die Neuregelung spätestens kommende Woche in Kraft treten solle. Ziel der Verordnung ist es, dass Corona-Geimpfte und Genesene sich künftig nicht mehr an Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen halten müssen, weil von ihnen laut Robert-Koch-Institut keine oder nur noch eine sehr geringe Infektionsgefahr ausgeht. Spahn kündigte zugleich eine Änderung der Einreiseverordnung an, nach der Geimpfte mit negativ Getesteten gleichgestellt werden sollen.

Das Corona-Kabinett hatte sich am Montag auf die Verordnung geeinigt. Die Debatte, wie man mit der wachsenden Zahl an Corona-Geimpften umgehen soll, spielt sich dabei auf verschiedenen Ebenen ab. Die EU-Kommission legte etwa einen Entwurf vor, nachdem Geimpfte künftig wieder in die EU einreisen können sollen. Spahn begrüßte dies, hält es aber in einem ersten Schritt für sinnvoll, dass dies nur für Reisende gilt, die mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft wurden.

Die oppositionellen Grünen tragen die geplante Gleichstellung von Geimpften und Getesteten bei den Ausnahmen von den Corona-Beschränkungen mit. Der Verordnungsentwurf der Bundesregierung gehe "in die richtige Richtung", sagte Parteichef Robert Habeck am Montag.

Unterdessen kündigten einzelne Bundesländer mit Blick auf die seit Tagen leicht fallenden Corona-Zahlen Öffnungsschritte an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder etwa hält es für möglich, dass kommende Woche Außengastronomie oder Theater mit Negativtest wieder dort öffnen können, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 fällt.

Die FDP fordert, noch im Mai Reiseeinschränkungen innerhalb Deutschlands aufzuheben. "Der Deutschlandtourismus braucht jetzt Planungssicherheit - und zwar nicht erst mit Blick auf die Sommerferien, sondern zu Pfingsten", sagte der tourismuspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Marcel Klinge der Nachrichtenagentur Reuters. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), setzt dagegen erst auf Inlandsreisen ab Juni. Hotels und Restaurants hätten gute Sicherheitskonzepte aufgestellt. Skeptisch äußerte sich Bareiß zu Reisen über Pfingsten: "Das wird in vielen Urlaubsregionen leider wieder ins Wasser fallen", sagte er der "Bild".

Die Debatte findet vor dem Hintergrund fallender Zahlen an Corona-Neuinfektionen statt. Das RKI meldete am Montag 9160 positive Tests. Das sind rund 2700 weniger als am Montag der vergangenen Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg dennoch leicht auf 146,9 von 146,5 am Vortag, weil für die Berechnung eine andere Datenbasis verwendet wird. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 84 weitere Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Am Montag werden die Zahlen als weniger aussagekräftig angesehen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Zahlen melden und weniger getestet wird. Die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten blieb am Montag mit 5001 in etwa auf dem Niveau der vergangenen Tagen.