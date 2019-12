Regierung will mit Prämie Austausch von Ölheizungen voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will mit einer Prämie den Austausch alter Ölheizungen voranbringen. Wenn Hausbesitzer eine neue, effizientere und klimafreundlichere Anlage kaufen, wird dies ab Januar 2020 gefördert, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. "Wer jetzt die Austauschprämie beantragt, kann bares Geld sparen und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun", so Minister Peter Altmaier (CDU).

Mit der Austauschprämie würden bis zu 45 Prozent der Investitionskosten gefördert. Die Prämie könne beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragt werden. Der Austausch alter Ölheizungen ist Bestandteil des Klimaschutzprogramms, mit dem die Bundesregierung Klimaziele 2030 schaffen will./hoe/DP/nas