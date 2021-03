Regierung will Personengesellschaften steuerlich besserstellen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will Personengesellschaften steuerlich besserstellen

. Das Kabinett brachte dazu am Mittwoch eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg, auf die sich die Koalitionsspitzen von Union und SPD bereits vor einem Jahr verständigt hatten. Personengesellschaften sollen künftig ein Wahlrecht haben und sich so wie Kapitalgesellschaften besteuern lassen können. Der Gesetzentwurf kommt aus dem SPD-geführten Finanzministerium. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und mehrere Verbände betonten, dass weitere Schritte nötig seien.

Die Wahloption dürfte den rund drei Millionen Familienunternehmen in Deutschland helfen. Personengesellschaften werden nach dem Einkommensteuerrecht betrachtet und geben so oft rund 45 Prozent ihrer Einkünfte an den Staat ab. Bei Kapitalgesellschaften, für die die Körperschaftsteuer gilt, sind es dagegen nur rund 30 Prozent.

"Das heute verabschiedete Optionsmodell ist ein erster überfälliger Schritt zur steuerlichen Gleichbehandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften", sagte Wirtschaftsminister Altmaier. "Um möglichst viele Unternehmen zu erreichen, brauchen wir aber weitere Schritte. Dazu zählen insbesondere Verbesserungen im Umgang mit einbehaltenen Gewinnen." Darauf pochte auch der Chemieverband VCI. Hierbei geht es um Gewinne, die nicht an die Eigentümer ausgezahlt werden, sondern im Unternehmen verbleiben. Die Familienunternehmen fordern seit längerem praxistauglichere Regelungen.

Der Zentralverband des Handwerks (ZDH) kritisierte die Neuregelung, die an den Erfordernissen und Erwartungen des Handwerks vorbeigehe. Es sei "besonders enttäuschend", dass es keine Vereinfachung für die Möglichkeit gebe, Rücklagen aus einbehaltenen Gewinnen zu bilden. "Es ist die Chance vertan worden, durch eine verbesserte Thesaurierungsbegünstigung Betrieben einen größeren Anreiz zu geben, Gewinne im Unternehmen zu belassen und diese zu reinvestieren", erklärte der ZDH. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verteidigte den Entwurf gegen diese Kritik: "Wir setzen uns ein für den Mittelstand, der Deutschlands Wirtschaft so erfolgreich macht."