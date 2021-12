Regierung will sich nicht auf Entscheid Weidmann-Nachfolge noch 2021 festlegen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will sich nicht darauf festlegen, dass die Nachfolgeentscheidung für den scheidenden Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann noch in diesem Jahr fällt.

"Ich kann nicht versprechen oder nicht bestätigen, ob die Personalien-Nachfolge Jens Weidmann an der Spitze der Bundesbank am Mittwoch im Kabinett sein wird", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mit Blick auf diese letzte Kabinettssitzung in diesem Jahr am kommenden Mittwoch. Er wollte sich nicht zu möglichen Nachfolgern äußern. In Regierungskreisen hieß es, eine Befassung des Kabinetts sei auch in der ersten Januar-Woche möglich.

Bei der Besetzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) laut einer Absprache in der Ampel-Koalition das Vorschlagsrecht. Die Frage solle allerdings einvernehmlich in der Koalition geklärt werden. Weidmann scheidet zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus dem Amt. Von Insidern der Koalitionäre und in Finanzkreisen war zuletzt zu hören, Ex-Bundesbankvorstand Joachim Nagel habe beste Chancen auf die Nachfolge.