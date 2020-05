Regierungsberater lehnen "Helikopter-Geld" ab

Berlin (Reuters) - Berater der Bundesregierung lehnen Geldgeschenke an die Bürger durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die Corona-Krise ab.

"In dieser Krise ist die Rolle der Geldpolitik begrenzt", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Zwar sei die Bereitstellung von Liquidität, insbesondere durch das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) der EZB, ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung. "Gleichwohl ist sie nicht geeignet, die realwirtschaftlichen Schocks – die Unterbrechung von Lieferketten, den Wegfall von Einnahmen, die drohenden Insolvenzen – zu neutralisieren", so die Wissenschaftler. "Von darüber hinausgehenden Vorschlägen, diese Probleme direkt durch die Geldpolitik anzugehen, wie sie manchmal unter dem Begriff 'Helikopter-Geld' diskutiert werden, ist dringend abzuraten."