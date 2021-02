Regierungsberater setzt auf Abbau von Zöllen im US/EU-Handel

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht nach dem Wachwechsel im Weißen Haus gute Chancen für einen Abbau von Zollschranken im transatlantischen Handel - insbesondere bei Industriegütern. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ein handels- und wirtschaftspolitisches Bündel zu schnüren", sagte Transatlantik-Koordinator Peter Beyer in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu gehöre ein umfassendes und ambitioniertes Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa. Als erste Etappe könnte demnach der Abschluss eines Vertrages stehen, mit dem die USA und Europa alle Zölle für Industriegüter abschafften: "Hier könnte es schnell zu Fortschritten kommen. Über umstrittene Bereiche wie etwa Landwirtschaft muss dann in einem zweiten Schritt gesprochen werden", sagte der CDU-Politiker.

Seit dem Wahlsieg von Joe Biden, dem Nachfolger des protektionistischen US-Präsidenten Donald Trump, setzen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Kabinettsmitglieder wieder aktiv für ein transatlantisches Wirtschaftsabkommen ein. Verhandlungen über den unter dem Kürzel TTIP (Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft) bekannten Vorläufer waren ins Leere gelaufen. Ziel von TTIP sollte es sein, die beiden größten Handelsräume der Welt stärker zusammenrücken zu lassen und dabei Zölle abzubauen.

Beyer räumte ein, dass es auf beiden Seiten des Atlantiks Widerstände und Vorbehalte gegen eine engere Zusammenarbeit bei Handels- und Wirtschaftsfragen gebe: "Ich erwarte von der neuen US-Regierung auch, dass sie zerstörtes Vertrauen wiederherstellt." Er forderte überdies, einen "gemeinsamen Fahrplan" für eine Reform der Welthandelsorganisation WTO. Diese solle auch China dazu bringen, nach den internationalen Handelsregeln zu spielen – Verstöße gegen diese Regeln müssten sanktioniert werden. Dazu gehöre überdies, dass die USA die von Trump einseitig verhängten Strafzölle auf europäische Einfuhren von Aluminium und Stahl zurücknähmen.