Regierungskreise - Citi-Banker Wintels soll neuer KfW-Chef werden

Berlin (Reuters) - Citigroup-Deutschlandchef Stefan Wintels soll neuer Chef der staatlichen Förderbank KfW werden.

Die große Koalition habe sich darauf geeinigt, Wintels zum Nachfolger von Günther Bräunig zu ernennen, dessen Vertrag bei der KfW im Sommer ausläuft, wie es am Dienstag in Regierungskreisen hieß. Die Personalie solle am Mittwoch im Kabinett abgesegnet werden. Von der KfW war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die "Welt" hatte zuerst darüber berichtet. Gegenüber der Zeitung erklärte das Bundesfinanzministerium, man sei mit der Entscheidung sehr zufrieden.