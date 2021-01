Regierungskreise - Frauenquote für Vorstände im Kabinett

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will am Mittwoch eine Frauenquote für Vorstände von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen auf den Weg bringen.

Auf der Tagesordnung des Kabinetts stehe der Gesetzentwurf für mehr Frauen in Führungspositionen, erfuhr Reuters am Mittwoch von Vertreterinnen der Bundesregierung. Union und SPD hatten sich im November nach jahrelangem Streit darauf verständigt, eine Mindestbeteiligung von Frauen vorzuschreiben. Der Vorstand soll mit wenigstens einer Frau besetzt sein, wenn er mehr als drei Mitglieder hat. Das betrifft etwa rund 100 Unternehmen. Für Firmen im Bundesbesitz soll die Regel strikter ausfallen: In Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes muss eine Frau in einem Vorstand mit mehr zwei Mitgliedern vertreten sein.