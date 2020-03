Regierungskreise - Klimapaket reicht für 2030-Ziel nicht ganz

Berlin (Reuters) - Deutschland wird beim Klimaschutz für seine Ziele 2030 noch nachlegen müssen.

Das beschlossene Klimapaket werde nicht ganz reichen, sagten Regierungsvertreter am Donnerstag mit Blick auf zwei Studien. Statt der angepeilten Treibhausgas-Minderung um 55 Prozent gegenüber 1990 werden demnach wohl nur zwischen 50 und oder 52 Prozent erreicht. Das Gutachten, das zu dem Ergebnis von 50 bis 51 Prozent gekommen sei, habe das Umweltressort in Auftrag gegeben, das andere das Wirtschaftsministerium, hieß es. Die Regierung hatte bereits selbst eingeräumt, dass die beschlossenen Instrumente nicht reichen könnten, die Gesetze aber eine Nachsteuerung möglich machten. Verkehrsminister Andreas Scheuer sagte: "Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir noch deutlich mehr Dynamik brauchen." Mit dem Klimapaket seien die Überlegungen nicht abgeschlossen.

Unterschiede gibt es in den Gutachten unter anderem in der Einschätzung, wie stark die Bürger in die Sanierung von Häusern investieren und wie schnell mehr Elektro-Autos auf die Straßen kommen. Verkehrsminister Scheuer hatte bei der Ausarbeitung des Klimapakets in der Kritik gestanden, da die Instrumente in dem Sektor nicht ausreichend verlässlich berechnet seien. Er stellte daher ein Nachschärfen in Aussicht: "Unser Klimapaket muss wirken. Deswegen beobachten wir auch sehr genau, ob wir mit den bisherigen Maßnahmen die Klimaziele bis 2030 erreichen oder davon abweichen könnten." Auch europaweit müsse man das Thema stärker in Angriff nehmen. Der CSU-Politiker sprach von einer verbindlichen Beimischungsquote von nachhaltigem Kerosin im Flugverkehr sowie einem dichteren Ladenetz für E- oder Wasserstofffahrzeuge.

Da die EU ihr Gesamtziel in diesem Jahr noch einmal nachschärfen will, würde dies auch für Deutschland bedeuten, dass das Ziel für 2030 noch einmal über die 55 Prozent angehoben werden müsste.