Regierungskreise - Merkel stoppt Ruhetags-Vorhaben

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung nimmt das Vorhaben zurück, Deutschland über Ostern durch Ruhetage an Gründonnerstag und am Samstag in einen Lockdown zu schicken.

Dies kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in einer kurzfristig anberaumten Konferenzschaltung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder an, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr. Der Aufwand und Nutzen einer solchen Regelung hätten in keinem vernünftigen Verhältnis gestanden, habe Merkel erklärt.