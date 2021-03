Regierungssprecher - Impfstofflieferung aus USA auch bilaterales Thema

Berlin (Reuters) - Regierungssprecher Steffen Seibert hat signalisiert, dass fehlende Lieferungen von Corona-Impfstoffdosen aus den USA in die EU Thema bilateraler Gespräche sind.

Seibert verwies am Freitag in Berlin darauf, dass die Ausfuhrpraxis der EU und der USA in dieser Frage sehr unterschiedlich sei. Während die EU mehr als 30 Länder - darunter die USA - mit Impfstoffdosen versorge, sei dies bei den Vereinigten Staaten und Großbritannien nicht oder kaum der Fall. Die EU sei zuständig, über solche Fragen zu reden und stehe in engen Austausch mit der Bundesregierung. "Aber natürlich und dennoch ist dies auch ein Thema, das die Bundesregierung auch in bilateralen Gesprächen anspricht", fügte Seibert hinzu.

Hintergrund ist, dass die USA offenbar Exporte des Corona-Impfstoffes vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca in die EU nicht zulassen wollen. Der Impfstoff ist in den USA noch nicht zugelassen, in der EU aber schon. AstraZeneca kündigte an, die zugesagten Impfstoff-Lieferungen für die EU für das erste Jahresquartal zu senken.