Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ überrascht 200 Kinder mit kleinen Ostergeschenken

Kinder aus insgesamt sieben Münchner Kliniken und Einrichtungen dürfen sich über Ostergeschenke freuen

Regine Sixt, Vorstandsvorsitzende der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung: „Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch Corona leiden die kleinen Patienten in Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen besonders, daher möchten wir zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten, um zum Osterfest für etwas Ablenkung zu sorgen!“

München, 09. April 2020 - Für viele Menschen in ganz Deutschland fällt in diesem Jahr der Osterbesuch bei Freunden und der Familie aufgrund der im Zuge der Corona-Epidemie erlassenen Kontaktverbote aus. Vor allem Kinder, die aktuell in Kliniken oder sozialen Einrichtungen sind und über Ostern nicht nach Hause dürfen, leiden unter diesen Einschränkungen ganz besonders. Rund 200 dieser Kinder möchte die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ deshalb in dieser aktuell herausfordernden Situation zumindest ein wenig österliche Vorfreude schenken.

Am heutigen Donnerstag wurden daher in sieben Münchner Einrichtungen, unter anderem in der Kinderklinik München Schwabing, in der Kinderkardiologie des Klinikums München, im Dr. von Haunerschen Kinderspital und dem Ronald McDonald Haus in Großhadern Osterüberraschungen an die kleinen Patienten verteilt. In den Geschenktüten, die für leuchtende Kinderaugen sorgen, befinden sich Malbücher und altersgerechte Spielzeuge.

Regine Sixt, Vorstandsvorsitzende der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“: „Jedes Kind hat das Recht auf ein unbeschwertes Leben. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch Corona leiden die kleinen Patienten in Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen besonders. Daher möchten wir zum Osterfest zumindest für ein wenig Ablenkung sorgen und mit unseren kleinen Geschenken den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Über die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“: Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ („Drying little tears“) setzt weltweit Hilfsprojekte für Kinder um und kooperiert dabei mit zahlreichen anderen Hilfsorganisationen, insbesondere dem Malteser-Orden. Dabei ist die Stiftung in den Bereichen Gesundheit, Fürsorge und Bildung tätig. Unterstützt werden u.a. Einrichtungen zur ganztägigen Betreuung von Kindern sowie schulische und berufsvorbereitende Ausbildungseinrichtungen. Das Engagement im Gesundheitsbereich betrifft die Unterstützung und den Ausbau medizinischer Einrichtungen, z.B. in Israel in Zusammenarbeit mit dem Hadassah Medical Center. Die generierten Spenden fließen projektbezogen dem guten Zweck zu. www.regine-sixt-kinderhilfe.de

