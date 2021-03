Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ überrascht 850 Kinder mit Ostergeschenken

Kleine Patienten aus ganz Europa freuen sich über Osterüberraschungen.

Allein in München stattet der Osterhase rund 500 Kindern verschiedener Kliniken und Einrichtungen einen Besuch ab und verteilt Geschenke an die Kleinen.

Regine Sixt, Vorstandsvorsitzende der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung: „Die aktuelle Situation verlangt uns allen Einiges ab. Besonders zu Festen, die wir sonst im Kreis unserer Liebsten feiern, fällt es schwer, auf ein Zusammenkommen zu verzichten. Vor allem Kindern in Krankenhäusern oder sozialen Einrichtungen macht die Isolation zu schaffen. Deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, zum diesjährigen Osterfest den Kleinsten unter uns ein wenig Ablenkung und Freude zu schenken.“

München, 31. März 2021 - Auch in diesem Jahr fallen für viele Menschen in Deutschland Osterfeiern in großer Runde mit Familien und Freunden aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen aus. Besonders Kinder, die sich aktuell in Kliniken oder sozialen Einrichtungen befinden, treffen die Beschränkungen hart. Deshalb ist es für die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung ein besonderes Anliegen, an der Tradition der „Osterbesuche“ festzuhalten und wieder vielen Kindern in ganz Europa eine Osterfreude zu bescheren.

Rund 850 Kinder in Deutschland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und Spanien dürfen sich dieses Jahr rund um Ostern über einen Besuch vom Osterhasen und Geschenke freuen - selbstverständlich Corona-konform.

Am 31. März verteilen SIXT MitarbeiterInnen im Namen der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung in mehreren Münchner Einrichtungen und Kliniken Osterüberraschungen an die kleinen Schützlinge. Mit dabei sind unter anderem die Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital, das Ronald McDonald Haus am Herzzentrum, das Deutsche Herzzentrum München, das Klinikum Großhadern, das Ronald McDonald Haus Großhadern, die Kinderklinik Schwabing und die Kinderklinik Harlaching. Die Osternester sind gefüllt mit süßen Leckereien und Kuscheltieren. Zusätzlich dürfen sich rund 250 Kinder, deren Familien zur Münchener Tafel kommen, über Osterkörbe mit Geschenken freuen.

Über die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“

Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ entwickelt und realisiert weltweit Hilfsprojekte in den vier Bereichen Bildung, Gesundheit, Fürsorge und Nothilfe für Kinder. Die Stiftung wurde vor 20 Jahren von Regine Sixt als Regine Sixt Kinderhilfe e.V. in Pullach, Deutschland gegründet. 2011 erfolgte die Umwandlung in eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Heute ist die Stiftung das offizielle Corporate-Social-Responsibility-Programm der SIXT SE und ein fester Bestandteil der SIXT Unternehmenskultur. In tatkräftiger Zusammenarbeit mit den SIXT Corporate- und Franchise-Ländern konnte die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung in den letzten Jahren bereits über 210 Projekte in mehr als 55 Ländern weltweit unterstützen. Weitere Informationen: www.drying-little-tears.org

Kontakt

Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung Christiane Wörle Tel.: +49 - (0)89 - 74444 4781 Mail: regine-sixt-kinderhilfe@sixt.com