Registrierung für Phenom AI Day beginnt; begrenzt auf 5.000 KI- und HR-Fachkräfte

Spezialveranstaltung wird transformative Rolle von KI bei der Anwerbung und Bindung von Nachwuchskräften veranschaulichen

Phenom hat eine Spezialveranstaltung angekündigt, die live von seinem Hauptsitz aus am 9. Dezember um 11:00 Uhr Eastern Standard Time übertragen wird. Der Phenom AI Day wird die aktuelle Anwendbarkeit und die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz im Personalwesen zur Schau stellen. Fachkräfte, die mit und in den prominentesten Unternehmen arbeiten, werden zeigen, wie HR-Experten intelligente Systeme nutzen, um sowohl hochqualifizierte Arbeitskräfte als auch Stundenarbeiter anzuwerben, zu fördern und zu binden. Phenom macht drei branchenverändernde Versprechen, die die langfristige Benutzerakzeptanz und KI-gesteuerten Ergebnisse unmittelbar beschleunigen werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211026005473/de/

Die Registrierung für die kostenfreie Veranstaltung, die auf 5.000 Teilnehmer begrenzt ist, beginnt heute. Der Phenom AI Day bereitet die Teilnehmer auf Folgendes vor:

Umsetzung von KI in die Praxis, um die größten Herausforderungen bei der Anwerbung und Bindung von Nachwuchskräften zu lösen.

um die größten Herausforderungen bei der Anwerbung und Bindung von Nachwuchskräften zu lösen. Entwicklung eines ausgeklügelten Rahmenwerks für die Karriereplanung, um die Qualifikationen der Mitarbeiter auszubauen und der Fluktuation entgegenzuwirken.

um die Qualifikationen der Mitarbeiter auszubauen und der Fluktuation entgegenzuwirken. Implementierung wesentlicher KI-Funktionen, einschließlich Kandidaten-Zuordnung,Entdeckung, Personalisierung und Automatisierung.

einschließlich Kandidaten-Zuordnung,Entdeckung, Personalisierung und Automatisierung. Bewältigung von Bandbreiten- und Ressourcen-Beschränkungen, um die am besten geeigneten Nachwuchskräfte zu finden und anzuwerben.

um die am besten geeigneten Nachwuchskräfte zu finden und anzuwerben. Annahme von erklärbarer KI auf Basis von validierten und kontextbezogenen Modellen, die talentbezogene Erfahrungen vorantreiben.

auf Basis von validierten und kontextbezogenen Modellen, die talentbezogene Erfahrungen vorantreiben. Verantwortungsvolle und ethisch einwandfreie Anwendung von KI bei der Anwerbung und Führung von Nachwuchskräften.

Im Rahmen der Übertragung wird auch präsentiert, wie die globalen Kunden von Phenom ihre KI-gesteuerte Talent Experience Management (TXM)-Plattform in Sektoren wie Fertigung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Transportwesen, Finanzdienstleistungen, Pharmazeutika, Technologie und Lebensmitteldienste einsetzen.

„Es besteht kein Zweifel, dass Unternehmen auf der ganzen Welt die nächste Generation an Nachwuchskräften mit den Vorzügen von KI aufbauen müssen“, sagte Mahe Bayireddi, Mitbegründer und CEO von Phenom. „Während des Phenom AI Day werden wir den Wert, den große Arbeitgeber durch KI-gesteuerte Talenterfahrungen bereits jetzt erhalten, preisen. Unternehmen werden sich auf globaler und lokaler Ebene schwertun, Nachwuchskräfte anzuwerben, wenn sie die Annahme von KI hinausschieben.“

Sicheren Sie Ihren Platz auf ai.phenom.com.

Über Phenom

Phenom ist ein globales HR-Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen, den richtigen Job zu finden. Mit seinem Know-how im Aufbau von KI-gestützten, skalierbaren Lösungen personalisiert und automatisiert Phenom mit seiner Talent Experience Management (TXM)-Plattform die Nachwuchskräfteentwicklung für Kandidaten, Personalvermittler, Mitarbeiter und Manager durch Tools wie Career Site, Chatbot, CRM, CMS, SMS- und E-Mail-Kampagnen, University Recruiting, Internal Mobility, Career Pathing, Diversity & Inclusion, Talent Marketplace, Gigs, Referrals, Hiring Manager und Analytics. Das Ergebnis ist, dass Arbeitgeber ihre Talentakquise und ihr Talentmanagement verbessern, indem sie Kandidaten helfen, den richtigen Job zu finden, Mitarbeiter entwickeln sich weiter, Personalvermittler finden Top-Nachwuchskräfte und Manager bauen Teams schneller auf. Phenom gehörte zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen im 2021 Inc. 5000 and war einer der Gewinner im 2021-Programm „Artificial Intelligence Excellence Awards“ der Business Intelligence Group für seine hochentwickelten Funktionen für maschinelles Lernen.

Der Hauptsitz von Phenom liegt im Großraum Philadelphia/USA. Weitere Niederlassungen unterhält das Unternehmen in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.phenom.com. Folgen Sie Phenom auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube und Instagram.

Dan Norton, Public Relations Manager, Phenom

dan.norton@phenompeople.com 267-270-5630