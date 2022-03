Reich sein, wenn du in Rente gehst? Die goldenen Regeln für den Ruhestand!

Reich sein, wenn man in Rente geht, hängt mit einigen goldenen Regeln für den Ruhestand zusammen. Ich bin ein Fan davon, es einfach zu halten. Deshalb würde ich es auf drei entscheidende Dinge komprimieren.

Hier sind sie: Meine drei Regeln, an die man sich halten sollte. Schafft man das über einen möglichst langen Zeitraum, so stehen die Chancen nicht schlecht, dass man bis zum Alter sehr vermögend ist.

Goldene Regel für den Ruhestand: Lebe unter deinen Verhältnissen

Die erste goldene Regel für einen reichen Ruhestand ist das Leben unter den eigenen Verhältnissen. Es ist eigentlich ziemlich simpel, dieses Prinzip zu verstehen. Nur wer es schafft, konsequent und ein Leben lang ein wenig Sparsamkeit zu beachten, der kann es schaffen, langfristig das Fundament für das eigene Vermögen zu legen. Sparen basiert darauf. Aber das ist nicht der einzig entscheidende Faktor.

Das Leben unterhalb der eigenen Verhältnisse ist auch wichtig für die Phase im Ruhestand oder in der Rente selbst. Wer stets 100 % seines Einkommens benötigt, der kann nicht nur nicht sparen. Nein, sondern auch die Rentenlücke trifft einen umso härter, da man sich einschränken muss.

Diese goldene Regel ist daher so etwas wie die Basis für jede finanzielle Entscheidung. Das Leben unterhalb der eigenen Verhältnisse ist für einen reichen Ruhestand entscheidend. Vergiss zudem nicht: Das Gefühl von Reichtum ist zu einem gewissen Grad auch relativ. Wer alles tun kann, was man benötigt, und trotzdem noch Spielraum hat, der lebt bereits im Überfluss.

Reich in Rente: Fang früh an!

Die zweite goldene Regel für einen reichen Ruhestand ist, sich früh um seine Finanzen zu kümmern. Natürlich gibt es wichtigere Dinge im Laufe des Lebens und insbesondere in jungen Jahren. Wer gerade mit dem Arbeiten anfängt und direkt an die Rente denkt, der verliert sich schnell in diesem überaus langen Zeitraum.

Trotzdem ist es wichtig, früh das Fundament für einen wohlhabenden Ruhestand zu legen, wenn man das denn möchte. Zeit ist ein überaus entscheidender Faktor in jeglicher finanziellen Hinsicht. Aber das nimmt eigentlich bereits unser letztes Thema vorweg.

Goldene Regel für den Ruhestand: Setze auf Rendite

Das Leben unterhalb seiner Verhältnisse ist die Basis für das Reichsein im Ruhestand. Die zweite goldene Regel setzt wiederum auf das frühe Anfangen. Entscheidend ist jedoch auch ein dritter Faktor: die Rendite, um reich in den Ruhestand gehen zu können.

Sparen und der Faktor Zeit kombiniert mit Rendite führt zu einer besonders langen Phase des Vermögensaufbaus. Wer direkt zu Beginn seines ersten Arbeitsverhältnisses mit der Vorsorge für die Rente beginnt, der hat womöglich 40 Jahre, vielleicht länger Zeit, um sein Kapital arbeiten zu lassen.

Das ist im Endeffekt die Basis oder es sind die goldenen Regeln für einen reichen Ruhestand: Lebe unterhalb deiner Verhältnisse, konsequent. Fang früh an, dich um deine Rente zu kümmern. Und investiere dein Kapital, um einen maximalen Vermögensaufbau zu gewährleisten. In der Theorie eigentlich ziemlich einfach, oder?

