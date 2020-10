Reich werden wie Warren Buffett: 3 alles verändernde Dinge, die du beachten musst!

Du willst reich werden wie Warren Buffett? Ja, das mag möglicherweise ein ambitioniertes Ziel sein. Dennoch kannst du als Foolisher Investor sehr viel vom Orakel von Omaha lernen, wenn es darum geht, ein Vermögen anzuhäufen.

Ob du es dem Orakel von Omaha letztlich gleichtun kannst, sei mal dahingestellt. Nur die wenigsten Investoren dürften über ein halbes Jahrhundert auf eine Performance von über 20 % pro Jahr kommen. Doch auch mit weniger könntest du zumindest ein siebenstelliges Vermögen aufbauen. Oder deinen Ruhestand retten.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf drei alles verändernde Dinge, die du beachten solltest. Unter diesen Prämissen wirst auch du möglicherweise reich werden können. Wobei du dem Beispiel des Orakels von Omaha folgen wirst.

Reich werden: Konzentriere dich auf Unternehmen

Man liest immer mal wieder, dass Warren Buffett ein Value-Investor sei. Allerdings ist das eine Aussage, die inzwischen nicht mehr in Gänze haltbar ist. Intelligentes Investieren geht in Teilen zwar immer auf Value-Aspekte zurück. Warren Buffett hat seinen Fokus jedoch inzwischen verschoben.

Anstatt einfach nur günstige Aktien zu identifizieren, wählt das Orakel von Omaha inzwischen starke Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und einer attraktiven Bewertung aus. Wobei das Unternehmen im Vordergrund steht. Warren Buffett hat im Laufe seiner Investorenkarriere nämlich verstanden, dass letztlich unternehmensorientiertes Investieren die größten Erfolge einbringen wird.

Der Preis ist zwar ebenfalls ein entscheidendes Kriterium. Über Jahre und Jahrzehnte werden hervorragende Unternehmen jedoch stets eine solide Performance und Rendite abliefern. Vor allem, wenn sie über starke Marken und Wettbewerbsvorteile verfügen und von einem visionären Management geleitet werden. Auch du solltest dich daher, wenn du reich werden willst, auf die Unternehmen konzentrieren. Das ist eine Fokusveränderung, die bereits einen ordentlichen Unterschied bei der Rendite bewirken kann.

Der Circle of Competence

Um die Chancen und Risiken eines Unternehmens und einer Aktie besser einordnen zu können, ist es jedoch gleichermaßen wichtig, das Unternehmen auch zu verstehen. Das wiederum hat zu einem anderen Analyseaspekt geführt, der ebenfalls prägend für Warren Buffett und seinen Erfolg gewesen ist: dem Circle of Competence.

Der Starinvestor gilt als einer der knallhärtesten Verfechter seines eigenen Kompetenzkreises, was ihm auch einiges an Kritik eingebracht hat: Um die Jahrtausendwende hat Buffett so vermeintlich die New Economy verschlafen. Auch jetzt wird seine kaum vorhandene Tech-Affinität als großer Kritikpunkt ausgelegt. Trotzdem gilt weiterhin, dass Buffett eigentlich bloß seinem Erfolgsrezept treu bleibt.

Für Warren Buffett ist es in Teilen wichtiger, eine Chance außen vor zu lassen, wenn er die Risiken nicht richtig abschätzen kann. Auch das ist ein Aspekt, den Foolishe Investoren bei ihrem Analyse- und Auswahlprozess berücksichtigen sollten. Der Circle of Competence kann durch mehr Fokus deine Rendite verbessern. Aber auch dazu führen, dass du keine teuren Fehlinvestitionen eingehst, weil du eine Aktie und ein Unternehmen bloß halbgar analysieren konntest.

Die Bedeutung von Cash

Zu guter Letzt ist Cash ebenfalls ein wichtiger Grundpfeiler des Erfolgs von Warren Buffett. Und das in mehr als einer Hinsicht. So konzentriert sich das Orakel von Omaha beispielsweise häufig auf Aktien, die über starke Cashflows und einen hohen Anteil an freiem Cashflow verfügen. Für Warren Buffett eindeutig ein Qualitätskriterium, das unter anderem zur Investition in Coca-Cola geführt hat. Gleichzeitig generiert das Orakel von Omaha mithilfe dieser Cash-Cow-Aktien ein hohes, konsequentes Dividendeneinkommen, das weiter investiert werden kann. Ein Ansatz, den Foolishe Investoren ebenfalls kopieren können.

Doch ist das nicht alles: Warren Buffett hält außerdem stets etwas Cash auf der Hand. Die heutigen über 100 Mrd. US-Dollar mögen zwar etwas viel sein. Der Starinvestor hat jedoch früher schon gesagt, dass ca. 20 Mrd. US-Dollar immer nicht investiert bleiben, damit Buffett stets agieren kann, wenn sich Chancen auftun. Das Ergreifen von Chancen beziehungsweise immer die Möglichkeit dazu zu besitzen, kann daher in Einzelfällen einen Unterschied bedeuten.

Reich werden wie Warren Buffett!

Du willst reich werden wie Warren Buffett? Oder zumindest reich werden? Das ist keine Schande. Wenn du die Erfolgsprinzipien des unternehmensorientierten Investierens innerhalb deines Circle of Competence berücksichtigst, kann das etwas werden. Auch ein Fokus auf Cashflows könnte deine Analysen verbessern und das Halten von Cash kann zum Nutzen von Chancen führen. Jetzt liegt es an dir, das Beste aus deinen Einsätzen herauszuholen.

