Reich werden wie Warren Buffett? Ich habe selten ein besseres Zitat gelesen!

Wenn es darum geht, erfolgreich zu investieren oder reich zu werden, kann Warren Buffett mit Sicherheit eine Inspiration sein, die ihresgleichen sucht. Das Orakel von Omaha investiert nicht nur besonders erfolgreich. Nein, sondern mit viel Wort und Witz lässt Buffett seine Anhängerschaft auch an seinen Erkenntnissen zum Aktienmarkt teilhaben. Dabei existieren viele Klassiker.

In der Fülle dieser Zitate können selbst Foolishe Investoren und Buffett-Fans jedoch den Überblick verlieren: Ob es um Angst und Gier geht, einen langfristig orientierten Ansatz oder auch eine unternehmensorientierte Perspektive. Warren Buffett hat inzwischen viele Dinge definiert, mit denen man als Investor erfolgreich sein wird.

Es gibt jedoch auch Klassiker, die nicht so bekannt sind. Lass uns daher heute einen Blick auf ein Zitat von Warren Buffett riskieren, das möglicherweise bestmöglich definiert, wie man erfolgreich investiert. Und es trotzdem sehr einfach aussehen lässt. Los geht’s!

Das vielleicht beste Zitat von Warren Buffett

Ein kleiner Hinweis vorab: Das gleich folgende Zitat von Warren Buffett ist nicht einmal großartig metaphorisch. Es enthält nicht einmal viel Witz. Nein, sondern es fasst eigentlich lediglich zusammen, was wichtig ist. In einer kurzen, knappen Phrase, die man sich einfach merken kann. Hier kommt das Zitat:

Dein Ziel als Investor sollte einfach darin bestehen, zu einem vernünftigen Preis eine Beteiligung an einem leicht verständlichen Unternehmen zu erwerben, dessen Erträge in fünf, zehn und 20 Jahren mit ziemlicher Sicherheit wesentlich höher sein werden.

Klingt das nicht einfach? Ja, zugegebenermaßen. Allerdings ist das auch ein Zitat von Warren Buffett, das überaus vielschichtig ist. Lass uns daher einen näheren Blick auf wesentliche Eckpfeiler dieser Aussage riskieren.

Zum einen geht es darum, einen vernünftigen Preis für eine Aktie zu bezahlen: Warren Buffett weiß selbst, dass die beste Aktie zu einem teuren Preis eine Fehlinvestition sein kann. Deshalb gilt es, auch ein Premium kritisch und auf das künftige Renditepotenzial hin zu hinterfragen. Oder aber geduldig zu sein, bis man zu einem günstigen Kurs zuschlagen kann.

Zum anderen ist das Investieren ein Prozess, bei dem man einen Besitz eingeht: Man wird reich, indem man eine Aktie hält. Dabei sollte man als Investor stets darauf achten, in ein Unternehmen zu investieren, dessen Geschäftsmodell und Möglichkeiten man versteht. Der Circle of Competence ist dabei ein Stichwort, das Buffett selbst sehr deutlich definiert und geprägt hat.

Zu guter Letzt verweist Buffett außerdem auf zwei andere wichtige Dinge: Einen langfristig orientierten Horizont. Das Orakel von Omaha spricht von mindestens fünf Jahren oder sogar von bis zu 20 innerhalb dieses Zitates. Investieren und reich werden geht nicht über Nacht und es gilt für Investoren, den Zins- und Zinseszinseffekt über einen möglichst langen Zeitraum zu nutzen. Zudem ist ein Wachstum für Buffett wichtig, was er in steigenden Erträgen äußert.

Reich werden mit diesem Buffett-Zitat!

Erfolgreiches Investieren lässt sich daher eigentlich sehr einfach definieren. Selbst dieser knappe Dreizeiler von Warren Buffett vermag es, die Quintessenz dessen auszudrücken. Trotzdem steckt deutlich mehr dahinter: Das Bleiben in seinem Circle of Competence, Zeit und Geduld und die Macht des Zinseszinseffektes bei starken und preiswert bewerteten Unternehmen zu nutzen. Wer das berücksichtigt, der kann es jedoch schaffen.

