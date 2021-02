Reicht schon ein kleiner Funke, um es richtig krachen zu lassen?

„Buy the rumor, sell the fact“, heißt eine bekannte Börsenweisheit. Kauf das Gerücht, verkaufe die Tatsache – bislang wurde dieser Spruch nur bei einzelnen Aktien angewandt. Was passiert aber, wenn man ihn auf die weltweiten Märkte anwendet? Das „Gerücht“ der Normalität kommt immer näher. Die Nachrichtlage zu den Impfstoffen – mal abgesehen von dem Theater rund um AstraZeneca – wird immer besser. Am Wochenende kamen Spekulation dazu, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer nicht nur den Ausbruch der Krankheit verhindert, sondern vielleicht auch eine Infektion mit Covid 19. Sollte sich diese Annahme bestätigen, dann wäre es tatsächlich ein weiterer großer Schritt Richtung Normalität für die Menschen weltweit.

Börse schon mindestens zwei Schritte weiter?

Seit dem Ausbruch der Pandemie und dem Crash im Februar/März vergangenen Jahres kennen die Märkte eigentlich nur eine Richtung. Der Dax hat zwar etwas länger gebraucht, aber er hat auch vergangene Woche ein neues Allzeithoch erreicht. Der Nikkei ist seit über 30 Jahren wieder über die Marke von 30.000 Punkten gesprungen und der Dow Jones hat seit dem Tief gegen Ende März 2020 mittlerweile rund 2.800 Punkte oben drauf gepackt. Obwohl die Pandemie bei weitem noch nicht besiegt ist, hat der amerikanische Leitindex 2020 um rund 2.100 Punkte zugelegt. In den vergangenen 10 Jahren ist es gab es nur 4 stärkere Jahre. Die Technologiebörse Nasdaq hat 2020 mit einem Plus von über 4.000 Punkten das beste Ergebnis seit mehr als 10 Jahren erzielt. Welche Fantasie bleibt da nach Corona?

Selbst viele Pandemie-Verlierer stehen schon wieder gut dar

In der ersten Welle haben sich die Anleger auf die Technologie-Werte gestürzt, die von der Pandemie profitiert haben. Von digitaler Dokumentation, über Home-Office-Profiteure, bis hin zur lange belächelten Telemedizin, sind die Aktien in relativ kurzer durch die Decke gegangen. Netflix löste einen Run auf die FANG-Aktien aus und nachdem sich auch diese mit steigenden Kursen schwer taten, da waren die Pandemie-Verlierer gegen Ende des Jahres an der Reihe. Trotz hoher Milliarden-Verluste wurde durch die Impfstoff-Hoffnung Airline-, Touristik- und Kreuzfahrt-Aktien gekauft. Bei Walt Disney liegt gefühlt mehr als die Hälfte des üblichen Geschäfts brach. Der neue Streamingdienst Disney + schaffte es aber fast im Alleingang die Aktie auf ein neues Allzeithoch zu ziehen. Für das laufenden Geschäftsjahr 20/21 hat Disney einen geschätzten KGV von etwas mehr als 150. Selbst bei aussichtsreichen Technologie-Unternehmen schlackern bei einem solchen Wert manchem Anleger die Ohren.

Die Notenbanken werden es schon richten

Wie schon in der Finanzkrise haben die Notenbanken sehr früh Gewehr bei Fuß gestanden, um die Märkte zu stützen. Mario Draghis „Whatever it takes“ dürfte besonders bei neuen Anlegern Nachwirkungen zeigen. Was soll denn schon passieren? Fed, EZB oder die Bank of Japan sind doch zur Stelle und pumpen Geld in den Markt, als ob es kein Morgen gäbe. Da können die Märkte doch nur steigen – obwohl die Wirtschaft schon die „Sieben-Meilen-Stiefel“ anziehen muss, um der Entwicklung an der Börse zu folgen. Da darf die Frage schon berechtigt sein: Wie lange kann das noch gut gehen?

Zeit sich zurückzuziehen?

Seit dem Crash im vergangenen Jahr sind viele Anleger neu dazugekommen und haben sicherlich auch nicht schlecht verdient im Jahr 2020. Wie es an der Börse üblich ist, lösen große Kursgewinne und neue Höchststände eine breitere Berichterstattungen in den Medien aus. Dass weckt dann bei einigen noch das Gefühl etwas verpasst zu haben und es kommt der „letzte“ Schwung an neue Aktionären an die Börse. Obwohl sich erstaunlich viele Aktien von ihrem Tief schon deutlich mehr als verdoppelt haben, können sie dieses Kunststück bestimmt doch noch einmal schaffen, oder? NEIN – können sie in vielen Fällen eben nicht mehr. Apple, Amazon und Co treten schon seit Wochen auf der Stelle oder geben in kleinen Schritten ab.

Mhm, was jetzt? Na klar! Pennystocks sind die Lösung! Optisch sehr billig und die können sich ja nur mindestens verdoppeln und die Chance auf den berühmt berüchtigten Tenbagger ist hier schließlich deutlich größer, als bei den FANG-Aktien. Mittlerweile nähert sich das täglichen Handelsvolumen der Papiere, die unter einem Dollar liegen oder gelegen haben, der Marke von 2 Billionen Dollar. Ein klares Zeichen, dass die Zockerei dabei ist ihren Höchststand zu erreichen. Und ein klares Zeichen, dass es besser ist vorsichtiger zu werden.

Bulle oder Bär?

Warren Buffetts Weisheit: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind“, dürfte immer mehr zum tragen kommen. Der Dax und vielen Aktien haben sich in den vergangenen drei Wochen schwer getan mit Schwung weiter nach oben zu laufen. Das ist immer ein kleines Warnsignal. Aber wie der heutige Tag zeigt, haben die Bullen noch nicht aufgegeben. Sie halten dagegen – Dax, Dow und Co können ihre Verluste wieder eingrenzen. Es steht weiter in etwa unentschieden zwischen Bulle und Bär. Ein kleiner Funke genügt aber, damit eine Seite die Oberhand gewinnt.

Welche das ist, lässt sich schwer einschätzen. Allerdings nähern sich die Warnsignale, dass es die Bären werden könnten. Sie würden mit Sicherheit keinen Crash auslösen, aber eine reinigende Korrektur in Bereich von 10 Prozent wäre nicht das schlechteste für die Märkte.

„Buy the rumor, sell the fact“ – den Fakt, dass Corona besiegt ist haben viele Aktien bereits eingepreist. Kein Grund in Panik zu verfallen, aber ein Grund, um vorsichtig zu werden und Risiko aus dem Depot zu nehmen. Einen sehr bekannten Spruch gibt es zu dem Thema nämlich auch noch:

„An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben!“

Von Markus Weingran

Foto: siam.pukkato / shutterstock.com