Reifenhersteller Michelin steigert die Dividende

Der französische Reifenhersteller Michelin (ISIN: FR0000121261) will eine Dividende von 3,85 Euro je Aktie ausschütten, wie am Montagabend berichtet wurde. Die Ausschüttung wird damit im Vergleich zum Vorjahr (3,70 Euro) um knapp 4 Prozent angehoben. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 105,50 Euro 3,65 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei 37,6 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Mai 2020 statt. Ex-Dividenden Tag ist der 19. Mai 2020. Auszahltag für die Dividende ist der 22. Mai 2020.

Der Continental-Rivale verzeichnete 2019 einen Umsatzanstieg bei konstanten Wechselkursen um 7,8 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, wie Michelin am Montag weiter berichtete. Akquisitionen trugen zu 6,8 Prozent zum Anstieg bei. Der operative Ertrag kletterte um knapp 5,5 Prozent auf 2,69 Milliarden Euro. Der Nettogewinn betrug 1,73 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,66 Milliarden Euro). Im Jahr 2020 soll der operative Ertrag auf Basis konstanter Wechselkurse leicht zurückgehen.

Die Grundsteine des heutigen Michelin Konzerns wurden 1889 gelegt. Firmengründer Edouard Michelin erfand damals den demontierbaren Luftreifen und damit den Vorgänger aller heutigen Reifen. Michelin beschäftigt heute über 121.000 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de