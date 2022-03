Rein in diesen 540 Mrd. Euro Markt mit dieser Top-Aktie!

Wenn eine spannende Aktie einen Markt mit einem Volumen von 540 Mrd. Euro bedient, so können wir wohl sagen: Es ist ein Megatrend-Markt. Oder ein großer Markt, der jede Menge Potenzial beinhaltet. Was ist jedoch, wenn die Top-Aktie, um die es geht, gerade einmal auf eine Marktkapitalisierung von 28 Mrd. Euro kommt? Dann können wir wohl von einer großen Chance in ihrer Entstehung sprechen.

The Trade Desk ist die Top-Aktie, die einen Markt von 540 Mrd. Euro ins Visier nimmt. Zwar ist der Tech-Akteur nicht alleine in diesem Markt, kratzt bislang jedoch gerade so an der Oberfläche. Zweifellos dürfte das eine Menge Potenzial für Foolishe Investoren bedeuten.

Top-Aktie in einem Markt mit 540 Mrd. Euro Potenzial

Der Markt, den die Top-Aktie The Trade Desk ins Visier nimmt, ist die digitale Werbung. Laut Statista soll das Marktpotenzial bis zum Jahre 2026 bei den besagten 540 Mrd. Euro liegen. Nach 426,7 Mrd. Euro, die wir voraussichtlich im aktuell laufenden Jahr 2022 sehen werden. Trotzdem ist ein solides Wachstum mittel- bis langfristig gegeben. Zumal wir uns bereits im dreistelligen Milliardenbereich bewegen.

Das, was diesen Megatrend-Markt so spannend macht, ist die Alltäglichkeit. The Trade Desk zielt auf digitale Werbung ab. Egal ob beim einfachen Surfen im Internet oder beim Spielen von Mobilspielen, ja, selbst beim Streamen von Filmen kann digitale Werbung möglich sein. Oder: Bei vielen unserer alltäglichen Handlungen, was einen enormen Hebel besitzt. Insbesondere, wenn es einen Mechanismus gibt, der die digitale Werbung noch besser macht.

Die Top-Aktie The Trade Desk adressiert den Markt digitaler Werbung mit einem sogenannten programmatischen Ansatz. Statista führt weiter aus, dass bis zum Jahr 2026 86 % der digitalen Werbeausgaben auf diesem programmatischen Ansatz (Programmatic Advertising) basieren kann. Dabei werden die Interessen der Verbraucher mit denen der möglichen Werbeanzeigen binnen Bruchteilen einer Sekunde abgeglichen und passendere Formate geschaltet. Für mich ist das eine lukrative Chance in einem wachsenden Markt, der bis zum Jahre 2026 bei 540 Mrd. Euro liegen soll.

The Trade Desk: Wenig Umsatz bislang!

Die Top-Aktie The Trade Desk generiert in diesem Markt jedoch lediglich 380 Mio. US-Dollar Umsatz im vergangenen Quartal. Das heißt, dass dieser Akteur in diesem zukünftigen 540 Mrd. Euro Markt noch eine Menge Aufholpotenzial besitzen könnte. Konkurrenten sind zwar gegeben, unter anderem Alphabet ist in diesem Markt definitiv eine Größe. Aber der bisherige Erfolgslauf und das deutlich zweistellige Wachstum zeigen, dass der Ansatz des US-Werbespezialisten durchaus innovativ ist und Wachstum bringt. Das ist eine starke Basis für den Milliardenmarkt.

Der Artikel Rein in diesen 540 Mrd. Euro Markt mit dieser Top-Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von The Trade Desk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von The Trade Desk.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images