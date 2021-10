Reinraumausrüster Skan will mit Börsengang 80 Mio Franken holen

Zürich (Reuters) - Die Medizintechnikfirma Skan Group treibt ihre Börsenpläne voran und will sich mit dem Sprung aufs Börsenparkett in Zürich rund 80 Millionen Franken für das weitere Wachstum und den Ausbau der Produktionskapazitäten holen.

Das Unternehmen peilt nach Angaben vom Donnerstag vorbehaltlich des Marktumfelds eine Notiz an der Schweizer Börse SIX noch im vierten Quartal an. Dabei sollen neben neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung auch bestehende Titel bei Investoren platziert werden, so dass ein Streubesitz von rund 50 Prozent erreicht wird.

Skan ist aus der BV Group hervorgegangen. Die an der Berner Börse notierte Beteiligungsgesellschaft hat andere Investments veräußert und den Namen ihrer letzten Beteiligung angenommen. Das Unternehmen aus Allschwil nahe Basel ist auf Reinraumausrüstungen und Isolatoren für die Pharmabranche spezialisiert und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 207,3 Millionen Franken und einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 34,4 Millionen. In den letzten drei Jahren wuchsen die Verkaufserlöse durchschnittlich um 30,5 Prozent. Skan zufolge dürfte der globale Markt für Isolatoren in den nächsten fünf Jahren um rund elf Prozent jährlich wachsen und 2026 ein Volumen von etwa 2,5 Milliarden Franken erreichen. Das Unternehmen sieht sich mit einem Marktanteil von 20 bis 25 Prozent als führender Hersteller von hochwertigen Isolatoren.

Im Rahmen des Börsengangs will sich M&G Investments als Kernaktionär mit einem Betrag von 37,5 Millionen Franken im Gegenzug für eine garantierte Zuteilung beteiligen. Der Börsengang liegt in den Händen der Joint Bookrunner von Credit Suisse und Berenberg.

Vergangenen Freitag hatte das Sulzer-Spin-off Medmix als dritter Neuzugang im laufenden Jahr eine monatelange Flaute an der SIX vorerst beendet. Der Luxusuhren-Händler Chronext dagegen hat den ursprünglich für Freitag geplanten Börsengang abgeblasen.