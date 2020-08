Reisebranche macht zwei Drittel weniger Umsatz - Halbzeitbilanz zur Ferienzeit

Berlin (Reuters) - Trotz anziehender Buchungen bleibt die Lage der Reisebranche mit einem Umsatzrückgang von zwei Drittel dramatisch.

"Corona verhagelt uns ganz gewaltig das Geschäft", sagte Präsident Norbert Fiebig vom Branchenverband DRV am Montag. "Das Niveau der Neubuchungen fängt die Verluste durch das Stornoaufkommen aufgrund der Reisewarnungen zurzeit noch bei weitem nicht auf." Die Kunden buchten extrem kurzfristig - "eine Art Corona-Effekt". Derzeit stiegen auch die Buchungen für die Herbstmonate September und Oktober, wie aus Daten zur Halbzeit der Sommerurlaubszeit von Travel Data + Analytics (TDA) für den Deutschen Reiseverband (DRV) hervorgeht.

Der Anteil der Winterbuchungen sei zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu den Vorjahren weit unterdurchschnittlich. "Die Unsicherheit der Kunden ist nach wie vor spürbar", betonte Fiebig. Seit dem Ende der weltweiten Reisewarnung Mitte Juni liegt der Buchungsanteil für Urlaubsziele am Mittelmeer bei Pauschalreisen über 60 Prozent. Dies entspreche in etwa dem Vor-Corona-Anteil – allerdings auf weit niedrigerem Niveau. Im westlichen Mittelmeer seien die Balearen und die Kanaren die meist gebuchten Ziele, wobei die Buchungen für Mallorca & Co zuletzt spürbar zurückgegangen seien. "Gleichzeitig ziehen Reisebuchungen nach Italien langsam und stetig an." Im östlichen Mittelmeer liege Griechenland in der Gunst der Touristen vorn.