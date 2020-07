Reiserückkehrer aus Schweden müssen nicht mehr in Quarantäne

KIEL (dpa-AFX) - Wer aus Schweden nach Schleswig-Holstein zurückkehrt, muss künftig nicht mehr für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Bislang hatte das nördlichste Bundesland die Quarantäneverordnung restriktiver ausgelegt und auf den Zeitpunkt des auswärtigen Aufenthalts und die damals gültige Einstufung abgestellt. "Der Beschluss der Gesundheitsminister-Konferenz ist ein wichtiger Schritt, um in dieser für viele Urlauber bedeutsamen Frage zu einer einheitlichen Handhabung im Bundesgebiet zu kommen", sagte Staatssekretär Matthias Badenhop am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Wegen der damaligen Überschreitung der Grenze von 50 Fällen je 100 000 Einwohner in Schweden mussten Rückkehrer seit Anfang Juni im nördlichsten Bundesland in häusliche Quarantäne. Ein- und Rückreisende aus Schweden mussten sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und das Gesundheitsamt informieren.

Bund und Länder hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, künftig zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie zu reagieren. Ein- und Ausreisesperren soll es geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind. Das steht in einem nach Beratungen von Kanzleramtschef Helge Braun mit den Staatskanzleichefs der Länder gefassten Beschluss. "Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis bzw. die gesamte kreisfreie Stadt beziehen", heißt es darin./akl/DP/stw