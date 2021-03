Reiseveranstalter bedauert Ausschluss ausländischer Olympia-Fans

BERLIN (dpa-AFX) - Der offizielle deutsche Ticketpartner für Olympia in Tokio ist enttäuscht über den Ausschluss ausländischer Fans von den Sommerspielen. "Wir bedauern diese Entwicklung sehr, zumal nach Verschiebung der Spiele in dieses Jahr rund 70 Prozent unserer Gäste auf 2021 umgebucht hatten", teilte eine Sprecherin des Veranstalters Dertour der Deutschen Presse-Agentur mit. Für die Wettkämpfe in Tokio habe man ein Kontingent von 40 000 Tickets zur Verfügung gehabt, "zahlreiche Reisegäste" hatten beim Unternehmen für Japan gebucht.

Bevor die Sommerspiele im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise auf 2021 verschoben worden waren, rechnete Dertour mit rund 2500 Gästen. Wegen der anhaltenden Pandemie entschieden die Olympia-Organisatoren am vergangenen Wochenende, keine Zuschauer und Athletenfamilien aus dem Ausland bei den Tokio-Spielen zuzulassen.

"Wir sind dabei, die Rückabwicklung vorzubereiten und warten noch auf detaillierte Informationen des Organisationskomitees", sagte die Dertour-Sprecherin. Sobald Klarheit herrsche, werde man sich bei jedem einzelnen Kunden oder Reisebüro melden.

Die Olympia-Macher hatten versichert, dass die Kosten für die Eintrittskarten rückerstattet werden. Unklar ist jedoch, wer für die bereits gebuchten Hotels und Flüge aufkommen muss.

Mehrere offizielle Olympia-Ticketpartner hatten kurz vor der Entscheidung der Gastgeber noch vor einem Fan-Ausschluss gewarnt. Dieser könne für die Unternehmen ein Millionen-Risiko bedeuten und juristische Auseinandersetzungen zur Folge haben./hc/DP/zb