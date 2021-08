REIT mit Dividendenwachstum: Erfolgsgeschichte Medical Properties geht weiter!

Medical Properties ist für einen REIT wirklich eine Erfolgsgeschichte. Insbesondere das beständige Dividendenwachstum ist stark bei diesem Real Estate Investment Trust. Mit einer Dividendenrendite von ca. 5 % und einer Erhöhung der Ausschüttung von zuletzt ca. 4 % fällt das langfristig womöglich ins Gewicht.

Wobei wir eines glücklicherweise sagen können: Das Dividendenwachstum ist zuletzt operativ bestätigt worden. Vielleicht ist das ein wenig komisch formuliert. Was ich damit meine, ist, dass Medical Properties die Dividende erhöht, weil die Ergebnisse und insbesondere die Funds from Operations je Aktie konsequent steigen.

Mit Blick auf die aktuelle Quartalsberichtssaison ist es an der Zeit, diese Investitionsthese einmal näher zu überprüfen. Medical Properties hat nämlich ein frisches Quartalszahlenwerk veröffentlicht. Und, siehe da: Raum für weiteres Dividendenwachstum bei diesem REIT ist durchaus vorhanden.

Medical Properties: Die Basis für Dividendenwachstum

Wie wir mit Blick auf Medical Properties und das letzte Vierteljahr festhalten können, bleibt in der Quintessenz ein moderates Wachstum vorhanden. Die Umsätze kletterten im Jahresvergleich von 291,8 Mio. US-Dollar in 2020 auf 381,8 Mio. US-Dollar innerhalb dieses Jahres. Ein überaus starkes Wachstum, das sich auch auf die Ergebnisse je Aktie niederschlägt.

Das Nettoergebnis legte beispielsweise von 109 Mio. US-Dollar auf 114 Mio. US-Dollar zu, was einem eher moderaten Wachstum entsprach. Je Aktie gab dieser Wert jedoch von 0,21 US-Dollar auf 0,19 US-Dollar nach. Hier machen sich natürlich ein paar Verwässerungseffekte bemerkbar. Aber, ganz ehrlich: Bei einem Real Estate Investment Trust wie Medical Properties interessiert sich eigentlich niemand für das Nettoergebnis.

Viel wichtiger sind die Funds from Operations. Und hier konnte Medical Properties durchaus zeigen, was in ihm steckt. So kletterten die Funds from Operations (FFO) insgesamt von 199,5 Mio. US-Dollar auf rund 250 Mio. US-Dollar im Jahre 2021, was einem überaus starken Wachstum entsprochen hat. Je Aktie bedeutet das dann wiederum einen Wert von 0,43 US-Dollar, nach 0,38 US-Dollar ein Jahr zuvor.

Wenn wir dann wiederum die zuletzt ausgeschüttete Dividende in Höhe von 0,28 US-Dollar betrachten, fallen uns zwei Dinge auf: Erstens, mit einem Ausschüttungsverhältnis in Höhe von 65,1 % ist die Basis für weiteres Dividendenwachstum gelegt. Zweitens rechtfertigt das operative Wachstum natürlich auch eine kommende Anhebung der Ausschüttungssumme je Aktie.

Einfach eine starke Performance!

Medical Properties ist daher in meinen Augen einfach ein starker REIT, der noch jede Menge Potenzial und ein moderates Wachstum besitzt. Wenn wir die derzeitige Dividendenrendite in Höhe von ca. 5,3 % berücksichtigen, so könnte die fundamentale Bewertung vergleichsweise preiswert sein. Auch ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12,1 rechtfertigt diese Annahme durchaus.

Wer daher nach Dividenden, Dividendenwachstum und einer vergleichsweise günstigen Bewertung sucht, der könnte bei Medical Properties an genau der richtigen Adresse sein. Auch die aktuellen Quartalszahlen unterstreichen das ein weiteres Mal sehr deutlich.

Der Artikel REIT mit Dividendenwachstum: Erfolgsgeschichte Medical Properties geht weiter! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images