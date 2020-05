Rekordanstieg der Covid-Fälle in Russland - Wohl deutlich höhere Dunkelziffer

Moskau (Reuters) - Der Zahl der Coronavirus-Fälle in Russland ist nach offiziellen Angaben so stark gestiegen wie noch nie und liegt jetzt über dem Wert aus Deutschland.

Die Covid-Einsatzgruppe des Landes berichtete am Donnerstag von 11.231 bekannten neuen Infektionen innerhalb eines Tages und damit 177.160 insgesamt. Allerdings sagte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin der Nachrichtenagentur Tass, in der Hauptstadt liege die tatsächliche Zahl der Fälle mit rund 300.000 vermutlich mehr als drei Mal so hoch wie die offiziell angegebenen 92.676 Infektionen. Die Zahl der Toten in Russland stieg nach Angaben der Arbeitsgruppe um 88 und blieb in der Summe mit 1625 im Vergleich zu anderen Ländern weiter niedrig.

Sobjanin hatte am Mittwoch erklärt, der starke Anstieg der Fälle gehe auf eine Ausweitung der Tests zurück. Er kündigte an, ab dem 12. Mai die Einschränkungen etwas zu lockern. In Moskau und anderen russischen Regionen gelten seit sechs Wochen Beschränkungen. Im ganzen Land leben etwa 145 Millionen Menschen, in Deutschland mit etwa 83 Millionen Einwohnern sind gut 166.000 Infektionen und mehr als 7100 Verstorbene gemeldet.

Wegen der vergleichweise niedrigen Totenzahl in Russland haben Regierungskritiker den Verdacht geäußert, Covid-Tote könnten gezielt anders erfasst werden, um das Ausmaß der Epidemie zu verschleiern. Die Behörden weisen dies zurück und haben erklärt, der vergleichsweise späte Ausbruch der Seuche in Russland habe eine bessere Vorbereitung ermöglicht als in anderen Ländern.