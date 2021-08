Rekordhoch im DAX geschafft - was waren die Treiber?

Dieser Anlauf war von Erfolg gekrönt

Der Morgen ähnelte erneut den Vortagen mit einer Eröffnung auf dem Vortagesniveau. Händler übten sich weiter in Zurückhaltung und warteten ab, ob es einen Impuls zur 15.800 geben wird. Danach sah es in der Vorbörse jedoch nicht aus.

Andreas Bernstein am Morgen erörterte am Morgen, was es in dieser Seitwärtszone noch für Themen gab. Quartalszahlen und der Blick auf die Reisebranche aus Sicht der Hotelbetreiber waren das morgendliche Thema.

Der erste Handelsimpuls nach XETRA-Eröffnung lief erst einmal in die Gegenrichtung und steuerte direkt auf die Vortagestiefs zu. Dieses wurde kurz unterschritten und leitete dort direkt eine Gegenbewegung ein. Vor unserem Händlerinterview standen wir wieder auf Eröffnungsniveau und suchten damit weiter nach Orientierung:

Wir blickten auf weitere Quartalszahlen, die am Markt interpretiert wurden.

So präsentiert sich Coinbase nach dem gestrigen Handelsschluss sehr stark und kann beeindruckende Wachstumszahlen vorlegen. Kein Wunder, denn auch der Bitcoin-Kurs legte seit dem Tief aus dem Vormonat bei rund 29.000 US-Dollar um mehr als 50 Prozent zu.

Ebenfalls positive Zahlen meldete der Spezialchemiehersteller Lanxess. Die Aktie notierte dennoch zum Mittag leicht im Minus. Ein "sell on news" bescheinigte unser Händler Björn nach dem diesem Verlauf.

Tiefer ins Minus rutschte thyssenkrupp heute ab, obwohl die Quartalszahlen auch in Ordnung waren. Es mangelt dem Unternehmen jedoch an liquiden Mitteln. Dieser Zustand war laut Händlerangabe das "Haar in der Suppe". Im MDAX machte dies einen Abschlag von rund 20 Punkten aus.

Gespannt wartete die Marktteilnehmer auf die US-Daten am frühen Nachmittag. Sie sollten eine Richtung aufzeigen und taten dies auch. Die Inflation bleibt im Rahmen. Im Juli stiegen die US-Verbraucherpreise um 5,4 Prozent und blieben damit auf hohem Niveau, stiegen aber nicht mehr weiter. Zudem lag die Kernrate (Preisentwicklung ohne Energie- und Lebensmittelpreise) mit plus 4,3 Prozent genau im Rahmen der Prognosen.

Dagegen waren die Daten aus Deutschland eher besorgniserregend. Die deutschen Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an

Der US-Markt atmete nach den US-Daten entsprechend auf und schickte den Dow Jones direkt zum Handelsstart an der Wall Street auf ein neues Rekordhoch. Davon ließ sich der DAX entsprechend ermutigen und konnte auch seinen Rekord einstellen. Sehr impulsiv legte der Deutsche Aktienindex bis auf 15.885 Punkte zu, traf später noch einmal auf das alte Hoch und schloss den Handel mit einer neuen Bestmarke bei 15.843 Punkten ab.

Die Volatilität verdoppelte sich zu gestern auf 150 Punkte und hinterließ folgende Rahmendaten:

Eröffnung 15.778,36 Tageshoch 15.885,62 Tagestief 15.725,50 Vortageskurs 15.778,40 Schlusskurs 15.843,21

Die heutige Intraday-Bewegung zeigt den starken Impuls am frühen Nachmittag noch einmal deutlich auf:

An der Wall Street wird das neue Rekordlevel im Dow Jones gehalten. Hingegen war der Nasdaq im Minus. Es bot sich damit ein geteiltes Bild für Anleger.

In welchen Aktien wurde mehr Bewegung erfasst?

Blick auf die DAX-Werte

Weitere Quartalszahlen standen beim DAX im Fokus. Mit E.ON meldete der erste Energiekonzern seine Quartalszahlen. Das bereinigte Ergebnis (Ebit) stieg in den ersten sechs Monaten 2021 um 45 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Die Zahlen für das Gesamtjahr wurden auch angepasst. Dort wird ein bereinigtes Ebit im Bereich von 4,4 bis 4,6 Milliarden Euro und ein bereinigter Konzernüberschuss in Höhe von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro erwartet. Morgen folgt dann der Konkurrent RWE.

Nach den gestrigen Aufschlägen bei der Münchener Rück gab es heute eine Fortsetzung der Bewegung. Die Aktien standen an der Spitze des DAX und im Ranking vor Siemens und der Heidelbergcement.

Die Autowerte zählten zu den Verlierern, ebenso wie Adidas und erneut die Siemens Energy. Auch hier änderte sich im Bild zu gestern nichts.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Auch am Donnerstag werden somit weitere Quartalszahlen mit Spannung erwartet.

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Weitere Anspannung im mittelfristigen Chartbild

Den Satz: "Ohne starke Bewegung ändert sich auch das mittelfristige Chartbild nicht" lassen wir heute weg, denn der Ausbruch ist nun zu sehen. Wird er morgen bestätigt? Darauf achten Charttechniker nun im Tageschart:

Es bleibt spannend, ob dieses Signal auf Tagesbasis eine Fortsetzung findet.

Darüber sprechen wir auch am Donnerstag wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange beim Livestream in der Vorbörse mit Andreas Bernstein:

Im weiteren Tagesverlauf besprechen wir dann mit Ingmar Königshofen den Markt ausführlich.

