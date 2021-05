Rekordhoch im DAX mit Fragezeichen

Replaced by the Das morgendliche Rekordlevel im DAX konnte somit zunächst bestätigt werden. Daniel Saurenz vergleicht die aktuelle Situation im Interview">video

Wocheneröffnung zunächst geglückt

Erste Indikationen für die Handelswoche erhielten wir bereits am Montag von der LS-Exchange. Die offiziellen Börsenkurse folgten heute jedoch erst ab 9.00 Uhr. Dort zeichnete sich direkt ein neuer Rekord bei 15.568 Punkten und somit 30 Punkte über dem letzten Allzeithoch ab.

Bis zum Mittag fand sich im DAX keine klare Richtung, so dass wir vornehmlich in einer engen Range von 40 Punkten schwankten. Daniel Saurenz sprach in diesem Interview von Ermüdungserscheinungen des Marktes:

Das morgendliche Rekordlevel im DAX konnte somit zunächst bestätigt werden. Daniel Saurenz vergleicht die aktuelle Situation im Interview mit dem Nasdaq, der nun auch wieder Stärke zeigen könnte. Die Charttechnik gibt dafür Raum und hatte gestern vor allem mit Tesla und anderen Schwergewichten die Anleger begeistert.

Wir schauen zudem ausführlich auf die Übernahmebestrebungen der Vonovia in Richtung Deutsche Wohnen, was nicht der erste Versuch ist. Was entstehen für Synergien und wo liegen die Hürden bei diesem Plan? Die Aktien reagieren beide sehr unterschiedlich, was wir ebenfalls mit kommentieren.

Dritter Punkt aus dem Interview war die Zalando-Aktie, welche in den DAX nachrutschen könnte. Das Unternehmen wäre zudem ein möglicher Übernahmekandidat auf internationaler Ebene, wie Daniel hier anführte.

Der ifo-Index am Morgen stützte den Markt zunächst. Er kletterte im Mai von 96,6 Zählern auf 99,2 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai 2019.

Über Mittag kam dann doch etwas Druck in den Markt, der in Richtung der Freitagsschlusskurse zum Nachmittag sogar zunahm. Eine leichtere Wall Street und ein nach 16.00 Uhr anziehender Goldpreis verlagerten das Interesse der Anleger etwas. Die Gewinne schwanden leicht und es blieben nach zwischenzeitlich mehr als 100 Punkten Gewinn 27 zurück.

Die Tagesparameter skizzierten sich wie folgt:

Eröffnung 15.548,29 Tageshoch 15.568,60 Tagestief 15.465,09 Vortageskurs 15.437,51 Schlusskurs 15.465,09

Damit verlief trotz neuem Rekord am Morgen der Tagestrend leicht negativ, wie der Blick auf den Intraday-Chart zeigt:

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX zum Wochenauftakt

Über die beiden Immobilienwerte aus dem DAX, die für Nachrichten und Impulse sorgten, sprachen wir im Video bereits. Deutsche Wohnen als Gewinner im DAX und die Vonovia als Verlierer waren bereits zum Tagesstart "gesetzt" und wechselten die Richtung nicht. Es könnte hier Europas größter Konzern für Wohnimmobilien mit rund 550.000 Einheiten im Wert von mehr als 80 Milliarden Euro und einen Börsenwert von 48 Milliarden Euro entstehen.

Dahinter rangierte im Plusbereich die Delivery Hero mit einem erneuten Streben, sich von der 100er-Marke positiv abzusetzen.

Im Minus war heute die Fresenius, nachdem Gerüchte zur Aufspaltung nicht von allen Beteiligten positiv begleitet wurden. Die größte Aktionärin des DAX-Konzerns, die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, teilte auf Anfrage von dpa-AFX mit, dass alle bisherigen Strukturen sinnvoll und zukunftsorientiert seien. Damit entwich ein wenig die Phantasie aus der Aktie, die letzte Woche noch beflügelte.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Erneut sahen wir einen Abverkauf neuer Rekordhochs, wie bereits bei 15.538 und 15.501 geschehen. Der Tag endete dennoch im Gewinn, was einen kleinen Unterschied zu den anderen Beispielen der letzten Wochen ist.

Das Chartbild wahrt damit die Chance auf ein weiteres Anziehen des Index zur Wochenmitte:

Nimmt der DAX diese Chance wahr oder laufen wir erneut in Richtung der alten Range? Darüber informieren wir Sie bereits in der Vorbörse auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange - folgen Sie uns dazu gern.

