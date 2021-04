Rekordlevel angehoben, DAX folgt der Wall Street

Replaced by the Ohne große Rücksetzer legte der DAX von Tagestief aus schliesslich recht genau 200 Punkte zu und markierte mit 15.473 Punkten das neue Re">video

Rekordlevel neu definiert

Beinahe zwei volle Kalenderwochen dauerte die Seitwärtsphase im DAX an, bevor der Ausbruch vollzogen werden konnte. Er gelang heute gleich nach Marktstart und bahnte sich in der Vorbörse fast schon an. Denn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China, wuchs in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Das war der größte Sprung seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor etwa 30 Jahren in der Statistik.

Mit der Überschreitung der alten DAX-Hochs um 15.311 Punkte war der Startschuss für die Fortsetzung der Trendbewegung aus den den letzten Monaten gegeben. Darüber sprachen wir direkt am Mittag:

Ohne große Rücksetzer legte der DAX von Tagestief aus schliesslich recht genau 200 Punkte zu und markierte mit 15.473 Punkten das neue Rekordhoch. Vor allem am Nachmittag konnten weitere Kursgewinne verzeichnet werden, nachdem auch der Dow Jones seine Rallye fortsetzte.

Untermauert wurden die Kursgewinne in Amerika von weiter positiven Quartalszahlen der US-Banken. So stieg der Gewinn bei Morgan Stanley um 150 Prozent auf 4 Milliarden US-Dollar und hätte noch größer ausfallen können, wenn nicht ein Sondereffekt dies eingrenzte.

Damit stieg auch die Volatilität wieder merklich an, wie die Tagesparameter aufzeigen:

Eröffnung 15.277,85 Tageshoch 15.473,83 Tagestief 15.274,22 Vortageskurs 15.255,33 Schlusskurs 15.459,75

Der Verlauf vom Freitag entschädigte die Anleger sozusagen für die Wartezeit, die sie in denn vergangenen zwei Handelswochen der Seitwärtsphase ausharrten:

Ebenso stieg der Goldpreis weiter an. Ein Zeichen für die vorhandene Liquidität, welche nach Anlagemöglichkeiten sucht.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Auch am Deutschen Aktienmarkt gab es Kaufempfehlungen, wie bei Daimler nach den Zahlen (ebenfalls im Mittagsvideo besprochen, Vorsteuerergebnis bei 5,7 Milliarden Euro nach 617 Millionen im ersten Quartal 2020) sowie dem Triebwerkhersteller MTU und der HeidelCement. Dort stieg dDer Umsatz von 3,93 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf nun 3,96 Milliarden Euro an. Analysten setzten danach die Kursziele herauf und sorgten damit für weitere Kursphantasie.

Tagesgewinner war das Schwergewicht Siemens, während Siemens Energy zu den wenigen Verlieren zählte.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Dieser Handelstag hat den DAX mittelfristig aus seiner Range befreit und lässt das Kursbarometer weiter ansteigen. Der Aufwärtstrend ist mit einem grünen Pfeil symbolisiert:

Wie sich die Aktienmärkte in der Gesamtwoche per Saldo präsentierten und welches Fragen es noch zum IPO der Woche Coinbase gab, erfahren Sie morgen in der Aufzeichnung unseres Wochen-Talks.

