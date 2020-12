Rekordmeister Bayern München rechnet wegen Corona mit Verlust

München (Reuters) - Champions-League-Sieger FC Bayern München stellt sich angesichts leerer Zuschauerränge in der Corona-Pandemie in der laufenden Saison auf rote Zahlen ein.

"Davon müssen wir ausge­hen", sagte der Finanzvorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters, Jan-Christian Dreesen, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe). "Wenn wir 20 Prozent Umsatz­rück­gang haben, fällt es auch uns schwer, ein posi­ti­ves Ergeb­nis zu zeigen." Wenn der FC Bayern die gesamte Saison ohne Zuschauer spielen müsse, fehlten "eher 150 Millionen als 100 Millionen Euro" Umsatz aus Eintrittskarten, Verpflegung der Fans und den Einnahmen aus den Fanshops. Dank eines starken Eigenkapitals könne der FC Bayern aber auch einen Verlust verkraften, sagte der ehemalige Banker.

Dabei habe man auch an den Spielergehältern gespart. Die Personalkosten seien im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019/20 um 21 Millionen auf 315 Millionen Euro gesenkt worden. Bereits in der vergangenen Saison habe die Pande­mie deut­li­che Spuren in der Bilanz hinterlassen, sagte Dreesen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018/19 um sieben Prozent auf 698 Millionen Euro zurückgegangen. Der Jahres­über­schuss sei von 52,5 auf 9,8 Millionen Euro eingebrochen. "Damit können wir ange­sichts der aktu­el­len Situa­ti­on aber immer noch zufrie­den sein." Der FC Bayern habe nicht notwendige Ausgaben geschoben, um dennoch in den Spielerkader investieren zu können.

Die Fußball-Bundesliga muss den Gürtel wegen der Folgen der Coronakrise enger schnallen. Im Frühjahr drohte einigen Vereinen bei einem Saisonabbruch die Pleite. Der börsennotierte Bayern-Rivale Borussia Dortmund hat bereits 2019/20 einen Verlust von 44 Millionen Euro hinnehmen müssen, allein im ersten Quartal 2020/21 (per Ende September) kamen 36 Millionen hinzu.