Renaissance des Skibergsteigens - Tourenski-Boom im Sporthandel

MÜNCHEN/HEILBRONN (dpa-AFX) - Die coronabedingte Schließung der Skigebiete wird in diesem Winter zu einer Renaissance des Skibergsteigens mit Muskelkraft führen. Das lässt sich an den Verkaufszahlen des Sporthandels ablesen. Demnach ist der Absatz von Alpinski eingebrochen, die nur für die Abfahrt geeignet sind. Der Verkauf von für Aufstieg und Abfahrt gleichermaßen geeigneten Tourenski hingegen boomt. "Einige Händler in Süddeutschland sprechen vom Faktor eins zu zehn", sagt Stefan Herzog, Präsident sowohl des Verbands Deutscher Sportfachhandel als auch dessen europäischen Pendants Fedas. "Zehn Paar verkaufte Tourenski auf ein Paar Alpinski."

Das Wintersportgeschäft allgemein litt schon vor schärferen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unter der Corona - und zwar keineswegs nur der Verkauf von Alpinski. "Wenn wir den Zeitraum Anfang Oktober bis Ende November betrachten, so lässt sich in den Bereichen Alpinski, Snowboard, Eissport und Rodeln ein deutliches Minus im hohen zweistelligen Bereich über alle Kategorien erkennen", berichtet Frank Geisler, der beim Sporthändlerverbund Intersport das Tagesgeschäft verantwortet.

"Das sind allesamt Sportarten, bei denen man sich mit vielen anderen Personen zum Teil auf kleinem Raum bewegt oder Skilifte benötigt." Der Bereich Tourenski hingegen liegt demnach mit knapp 50 Prozent im Plus, der Langlauf bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. "Die positive Entwicklung ist insbesondere von Textilien und Ausrüstung für Skitouren und Langlauf getrieben", sagt Geisler."/cho/DP/zb