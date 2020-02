Renault Short: 53 Prozent Chance!

Renault öffnete am vergangenen Freitag die Bücher für das Gesamtjahr 2019 und musste sehr viel Negatives präsentieren. So wirkte sich neben der schlechten Autokonjunktur die unsichere Zukunft der Allianz mit Nissan und Mitsubishi negativ auf die Zahlen aus. Nissan hat seinen früheren Chef Carlos Ghosn auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt. Ihm wird 'betrügerisches' und 'korruptes' Verhalten vorgeworfen. In Summe konnte Renault einen kleinen Gewinn von 19 Millionen Euro ausweisen und musste beim Umsatz ein Minus von 3 Prozent hinnehmen. Im Gegensatz zu dem deutschen Autobauern leidet Renault auch unter dem niedrigen und auch sinkenden Autoabsatz in China.

Der Autokonzern sucht sein Heil aber weiterhin in Form von Partnerschaften mit anderen Autokonzernen. Um technologisch nicht abgehängt zu werden, wird auch die Zusammenarbeit mit Daimler forciert.

Zum Chart

Der Renault-Kurs ist seit seinem Hoch im April 2018 in einem Abwärtstrend eingeschwenkt und hat sich danach auch schlechter entwickelt als beispielsweise BMW und Daimler. So richtig nach unten koppelte sich der Kurs seit dem 16. Oktober 2019 von den deutschen Autobauern ab, was auf Jahressicht ein Minus von über 40 % bedeutet. Das Supportlevel bei 41,31 Euro hielt die Bären für die Zeitspanne von rund einem Monat auf. Danach drängten die Marktteilnehmer den Kurs in ein neues Gleichgewicht rund um die Unterstützung von 35,01 Euro. Aktuell pendelt der Kurs knapp unterhalb dieser Unterstützung. Das Management unternimmt alles, um diese negative Entwicklung umzukehren, trotzdem ist ein weiterer Rückgang des Kurses auf den Bereich zwischen 31,04 Euro und 29,00 Euro wahrscheinlich. Diese Lage kann durch eine Short-Strategie ausgenützt werden.

Renault (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 35,01 // 41,31 Euro Unterstützungen: 31,04 // 29,00 Euro

Fazit

Die Renault S.A. muss 2019 einen beträchtlichen Gewinneinbruch hinnehmen und ist sogar im Vergleich zu den restlichen Autofirmen ein Underperformer.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HZ523H) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden-Kurs der Renault Aktie erwarten, überproportional mit einem Hebel von 3,4 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 29,00 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte im Basiswert bei 39,52 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,52 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 1,1 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: HZ523H Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,02 - 1,03 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 44,57 Euro Basiswert: Renault KO-Schwelle: 44,57 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,57 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,58 Euro Hebel: 3,4 Kurschance: + 53 Prozent Quelle: UniCredit

Tradings Update: Allianz

Die am 23.12.2019 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JM3GJN auf eine steigende Aktie der Allianz zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 14. Februar 2020 zum Geldkurs von 3,62 Euro und lag mit 40 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Basiswert auf 224,28 Euro nachziehen. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 3,17 Euro.

Tradings Update: Nike

Die am 09.12.2019 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN KA34UX auf eine steigende Aktie von Nike zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 17. Februar 2020 zum Geldkurs von 1,57 Euro und lag mit 55 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Basiswert auf 101,38 US-Dollar nachziehen. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 1,33 Euro.

Nike (Tageschart in US-Dollar)

Interessenkonflikt

Haftungsausschluss

