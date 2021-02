Renault wird nach Rekordverlust keine Dividende ausschütten

Der französische Automobilkonzern Renault (ISIN: FR0000131906) will für das vergangene Jahr 2020 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris berichtet wurde. Im letzten Jahr wurde ebenfalls keine Dividende bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 23. April 2021 statt.

Der Umsatz von Renault fiel im Jahr 2020 um 22 Prozent auf 43,47 Milliarden Euro. Exklusive Währungseinflüsse sank der Umsatz um 18,2 Prozent. Unter dem Strich stand ein Verlust 8 Milliarden Euro nach einem Verlust von 141 Mio. Euro im Vorjahr in den Büchern. Dies lag auch an Verlusten beim japanischen Partner Nissan, an dem Renault mit 43,4 Prozent beteiligt ist.

Renault kündigte schon früher den Abbau von weltweit 15.000 Stellen an. Das Unternehmen hat auch einen Hilfskredit vom Staat in Anspruch genommen.

Renault wurde 1898 gegründet und zählt heute zu den größten Automobilherstellern der Welt. Im Jahr 1999 erfolgte eine strategische Allianz zwischen Renault und Nissan. Renault beschäftigt über 180.000 Mitarbeiter. Zu den Marken gehören Renault, Dacia, Lada, Alpine und Mobilize.

Redaktion MyDividends.de