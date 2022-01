Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe - Franz: "Da schau her"

US 10Y Bond Yield - Kurs: 1,733 % (Bonds)

Der Verlauf der Renditeverlauf seit August 2019 zeigt einen inversen SKS Boden. Seit mittlerweile 3 Dekaden bewegen sich die Renditen in einem Abwärtstrend. Ja, seit über 30 Jahren. Innerhalb einer Abwärtstrendteilstrecke nun dieser mittelfristige charttechnische Boden. Ein Renditeanstieg innerhalb des großen Abwärtstrendkanals ist wahrscheinlich. Steigende Renditen im Verlauf dieses Jahres, ja. Bei ca. 2,5 % liegt eine der maßgeblichen langfristige Abwärtstrendlinien als Barriere im Markt. Ein Anstieg in Richtung 2,5 % ist also möglich. Eine temporäre Erholung, ja. Ob in den kommenden Jahren der Ausbruch aus dem 30jährigen Abwärtstrendkanal möglich wird, ist nicht Thema dieses technischen Kurz-Kommentars.

Steigende Renditen bedeuten phasenweise tendenziell Gegenwind für Risk-Assets wie beispielsweise Teile des Technologiesektors oder den Kryptowährungsmarkt.

US 10Y Bond YieldUS 10Y Bond Yield 2

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)