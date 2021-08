Rendite maximieren: The Trade Desk-Aktie – darum kaufe ich jetzt jeden Dip!

Die Aktie von The Trade Desk ist weiterhin eine volatile, aber unterm Strich überaus erfolgreiche Aktie. Wenn wir dieses Jahr in den Fokus rücken, so erkennen wir zwar, dass die Anteilsscheine lediglich um ca. 10 % gestiegen sind. Seit Mai weist die Aktie jedoch eine Performance von +70 % auf. Das ist ohne Zweifel stark.

Ich habe beschlossen, bei der Aktie von The Trade Desk in Zukunft jeden größeren Dip zu kaufen. Grundsätzlich glaube ich, dass ich damit weiterhin meine Rendite im Portfolio maximieren kann, ich sehe gerade in der Aktie ein größeres Potenzial. Lass uns im Folgenden einmal schauen, warum das der Fall sein könnte.

The Trade Desk: Ein großes Potenzial

Die Aktie von The Trade Desk könnte dabei sein, einen großartigen Markt noch einmal zu verändern: nämlich den der digitalen Werbung. Zwar handelt es sich heute schon um einen gigantischen Markt, der gewiss seine Akteure und Marktführer besitzt. Alphabet ist beispielsweise ein gigantischer Name und Konkurrent zugleich. Trotzdem hat dieser Herausforderer jede Menge Potenzial.

The Trade Desk setzt schließlich nicht einfach nur auf digitale Werbung. Nein, sondern mithilfe der programmatischen Werbung und cleveren Algorithmen findet die Lösung eine passende Anzeige in Sekundenbruchteilen. Und das inzwischen in Millionen von Fällen. Diese erhöhte Treffgenauigkeit ist ein Grund, warum auch Streaming-Akteure auf die Lösungen setzen. Mit der programmatischen Werbung kann man eigene Plattformen grundsätzlich besser monetarisieren.

Grundsätzlich könnte The Trade Desk daher einen gigantischen, milliardenschweren Markt neu definieren. Bis zum Jahre 2023 könnte der globale Werbemarkt auf ein Volumen von 735 Mrd. US-Dollar steigen. Dabei bin ich davon überzeugt, dass digitale und programmatische Werbung am zukünftigen Wachstum einen signifikanten Anteil haben dürfte. Alleine deshalb kaufe ich diese Aktie zu günstigeren Konditionen erneut, um weiterhin von dieser Chance zu profitieren.

Günstigere Möglichkeit

Die Aktie von The Trade Desk ist dabei alles andere als günstig. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs von 80,91 US-Dollar liegt die Marktkapitalisierung schließlich bei 38,5 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel ist das vergleichsweise wenig, wenn wir die Größe des potenziell adressierbaren Gesamtmarktes bedenken. Allerdings: Mit Blick auf einen zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz in Höhe von 280 Mio. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 34,4. Günstig ist das definitiv nicht.

The Trade Desk könnte aufgrund des gewaltigen Gesamtmarktpotenzials zwar auch dieses Bewertungsmaß wert sein. Die Vision hinter der Aktie könnte noch jahrzehntelanges Wachstum bringen und das Wachstum hat sich zuletzt auf 101 % im Jahresvergleich beschleunigt. Allerdings: Ein günstigerer Preis könnte gerade die Rendite maximieren.

Deshalb bin ich geduldig und warte für weitere Investitionen auf meine Chance. Wobei Volatilität prägend für diese Wachstumsgeschichte bleiben dürfte, auch mit Blick auf die fundamentale Bewertung. Aber im Nachhinein hat das bislang immer günstige Einstiegschancen bei dieser langfristig orientiert aussichtsreichen Chance geschaffen.

