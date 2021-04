Er wird zudem von Japans Top-Sommelier Shinya Tasaki als hervorragende Ergänzung zur französischen Küche hoch gelobt!

Die Japan Awasake Association (japanischer Awasake-Verband, Stellvertretender Leiter: Noriyoshi Nagai, Präsident von Nagai Sake Inc.) ist ein von Brauern des schäumenden japanischen Sake „Awasake“ gegründeter Verband. Awasake wird durch eine Kombination der traditionellen Produktionsmethoden für Sake mit modernen Technologien wie Nachgärung in der Flasche gewonnen. Der Verband veranstaltete am Dienstag, den 9. März eine Pressekonferenz im Kanze Noh Theater in Ginza, Tokio, einem Zentrum der traditionellen japanischen Kultur.

Derzeit gibt es 27 Awasake-Marken, die in einem strengen Prüfverfahren zertifiziert wurden und definierten Standards gerecht werden müssen: Der Sake muss vollständig klar sein und einen leichten Schaum aus schönen, feinen, durch Reifung gewonnen Bläschen aufweisen. Davon werden 20 Sorten in über 25 Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert, darunter in die USA, nach Australien, Hongkong und Singapur. In den letzten Jahren ist Awasake viel Aufmerksamkeit zuteil geworden, da er im Ausland immer mehr Sake-Auszeichnungen erhalten hat.

Auf dieser Pressekonferenz lobte Herr Shinya Tasaki, Präsident der Japan Sommelier Association, die gute Vereinbarkeit zwischen „Awasake“ und der französischen Küche. Außerdem wurden in diesem Jahr Herr Xavier Thuizat und Herr Philippe Jamesse, beide berühmte französische Sommeliers, zu Awasake-Botschaftern ernannt. Ein von Philippe Jamesse autorisiertes Awasake-Originalglas für den Verband wurde ebenfalls präsentiert.

„Wir möchten die Attraktivität von schäumendem japanischem Sake bekannter machen. Er hat eine besondere Qualität, die ihn von Champagner unterscheidet und ihn zu einem erstklassigen, hochwertigen Produkt macht. Wir wünschen uns, dass die Welt mit Awasake anstößt“, so der Verband.

Japan Awasake Association

Öffentlichkeitsarbeit: Tomoko Takiguchi

+81-80-8422-5844

info@greencreate.jp