Rentenzuschlag nach einem Jahrzehnt im Kabinett

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Über ein Jahrzehnt wird unter wechselnden Bundesregierungen und unter immer wieder anderem Namen schon über sie gestritten: Mindestrente, Zuschussrente, Lebensleistungsrente, Solidarrente.

Nun wird der Rentenzuschlag für Geringverdiener tatsächlich auf den Weg gebracht, als "Grundrente für langjährige Versicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen". Das Bundeskabinett wird am Mittwoch den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil beschließen und an den Bundestag leiten - gut ein Jahr, nachdem der SPD-Politiker im Februar 2019 seine Eckpunkte vorgestellt und den Koalitionspartner prompt gegen sich aufgebracht hatte.

Inkrafttreten soll die Grundrente zum 1. Januar 2021. Die Kritik daran wird nicht abreißen, zumal in den Beratungen im Bundestag noch heikle Fragen zu klären sind wie etwa der Datenaustausch und auch die konkrete Finanzierung. Der arbeitgeberfinanzierte Lobbyverband INSM lud bereits zur Verleihung der "Goldenen Gießkanne 2020" für Mittwoch vor das Arbeitsministerium ein. Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer ätzte am Dienstag: "Die Grundrente soll die große Koalition vor allem über die Restlaufzeit dieser Legislaturperiode retten."

BEDÜRFTIGKEIT

Die SPD beansprucht die Grundrente vor allem als ihren Erfolg. Heil wich vom Koalitionsvertrag ab, indem er auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichtete, um langjährigen Beitragszahlern im Alter den Gang zum Sozialamt zu ersparen. Im Kern setzte sich die SPD damit am Ende durch. Heils Pläne aber wurden immer mehr zusammengestrichen. So bleiben von den drei bis vier Millionen Rentnern, die anfangs von der Grundrente profitieren sollten, noch etwa 1,3 Millionen übrig.

In der SPD gab es auch Kritiker: Während Finanzminister Olaf Scholz (SPD) von einem "riesigen Erfolg" sprach, hielt Norbert Walter-Borjans ihm entgegen: Für zwei Millionen Menschen habe sich die SPD "durch Blockade von CDU und CSU daran hindern lassen, es wirklich würdig für alle zu machen". Doch das war Mitte November 2019, als beide noch Rivalen um den Parteivorsitz waren. Seither ist die Kritik leiser geworden.

FINANZIERUNG

Mit der Abmagerung des Vorhabens sanken auch die geschätzten Kosten. Anfangs wurden sie im Arbeitsministerium auf fünf bis sechs Milliarden Euro veranschlagt - jährlich. Nun sind es im Reuters vorliegenden Gesetzentwurf im Jahr 2021 noch 1,3 Milliarden Euro, die sich bis 2025 auf 1,61 Milliarden Euro erhöhen. Auch danach dürften sie weiter steigen, zumal diese Berechnungen ohnehin nur Schätzungen sein können.

Bezahlt werden soll dies aus Steuermitteln durch einen höheren Bundeszuschuss an die Rentenkasse. Dafür sind 2021 zusätzliche 1,4 Milliarden Euro vorgesehen und vier Jahre später schon 1,65 Milliarden Euro. Woher das Geld im Bundesetat kommt, lässt der Gesetzentwurf offen. In der Koalition ist vereinbart, dass die Finanztransaktionssteuer die erforderlichen Einnahmen bescheren soll. Die Besteuerung bestimmter Börsengeschäfte ist aber selbst stark umstritten, und bisher ist nicht erkennbar, ob ihre Einführung auf europäischer oder nationaler Ebene gelingt.

EINKOMMENSGRENZEN

Einkommens- statt Bedürftigkeitsprüfung - gezahlt wird der Rentenzuschlag nun einkommensabhängig. Die Koalition will damit vermeiden, dass Menschen die Grundrente erhalten, obwohl ihr Auskommen durch andere Einnahmequellen gesichert ist. Dazu ist ein automatischer Datenaustausch zwischen Finanzbehörden und Rentenkasse geplant. Von der Rentenversicherung wird bezweifelt, dass dies technisch rechtzeitig bis Jahresanfang 2021 machbar ist. Letzte Details wurden vorige Woche von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Heil vereinbart.

Spahn setzte durch, dass oberhalb des Einkommensfreibetrages die Grundrente stärker als geplant gekürzt wird. Monatliche Einkünfte oberhalb von 1250 Euro bei Alleinstehenden (1950 Euro für Paare) werden mit 60 Prozent von der Grundrente abgezogen. Einkommen über 1600 Euro (Paare 2300) werden vollständig mit der Grundrente verrechnet.

RENTENZUSCHLAG

Mit der Grundrente sollen langjährige Beitragszahler annähernd so gestellt werden, als ob sie in ihrem Erwerbsleben für 80 Prozent eines Durchschnittslohns gearbeitet hätten. Bei einem Arbeitsleben von 35 Jahren im Westen wäre das derzeit eine Monatsrente von rund 925 Euro, im Osten rund 893 Euro. Die Grundrente wäre wegen eines Abschlages etwas geringer.

Dazu werden die Rentenansprüche aufgestockt, in manchen Fällen sogar nahezu verdoppelt. Bedingung ist, dass sie 33 Beitragsjahre durch Arbeit, Kindererziehung oder Pflege aufweisen - und im Durchschnitt mindestens 30 Prozent eines Durchschnittslohns verdient haben. Wer nur als Minijobber unterwegs war, bekommt keine Grundrente. Die volle Grundrente gibt es ab 35 Beitragsjahren, in einer Gleitzone von 33 bis 35 Jahren steigt sie langsam an. "Insgesamt werden rund 1,3 Millionen Menschen von der Grundrente profitieren, davon rund 70 Prozent Frauen", heißt es im Gesetzentwurf.

BEGLEITENDE MASSNAHMEN

Die Grundrente ist "Herzstück" des Gesetzes. Es sieht aber auch ergänzende Regelungen in der Grundsicherung und beim Wohngeld vor. Bis zu einem Freibetrag von 100 Euro monatlich werden Rentenzahlungen nicht mehr von der Grundsicherung im Alter abgezogen. Für Arbeitgeber steigt der Anreiz, Beschäftigten mit einem Monatslohn von höchstens 2200 Euro eine zusätzliche arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung anzubieten. Der dafür bisher gezahlte staatliche Zuschuss wird auf bis zu 288 Euro verdoppelt.