Reply und Banca Generali präsentieren gemeinsam mit der MIP Politecnico Mailand die erste Ausgabe der Investment Challenge

Banca Generali und Reply starten die erste Investment Challenge, ein Trading-Onlinewettbewerb, der sich an Studenten europäischer Hochschulen richtet. Dieser Wettbewerb ist von Reply konzipiert und basiert auf der Plattform BG Saxo Trader Go.

Im Rahmen der Challenge können die Teilnehmer ihre Kenntnisse über die wichtigsten Finanzinstrumente vertiefen und ihre Kompetenzen über BG Saxo Trader Go auf die Probe stellen, der hoch entwickelten Online-Trading-Plattform von BG Saxo. Ziel ist es, eine Strategie zum Schutz eines virtuellen Startkapitals in Höhe von 1 Million Euro zu entwickeln.

Die Investment Challenge ist Teil des Reply Challenges-Programms, einer Reihe von Online-Wettbewerben, um die Coding-Kultur zu fördern und digitale Innovationen in den Bereichen Kreativität, Cybersicherheit und – erstmals – im Sektor Finanzwesen anzuregen. Die im Jahr 2018 ins Leben gerufene Challenges richten sich an technologieaffine Menschen und eine neue Generation von Talenten. Sie sind ein Meilenstein in der Remote-Edutainment-Landschaft und konnten bislang weltweit über 40.000 Teilnehmer für digitale Innovationsthemen begeistern.

Die Investment Challenge läuft in drei Phasen ab: Von Mittwoch 4. März bis Freitag 27. März greifen die Studenten nach erfolgter Registrierung auf E-Learning Inhalte zu, die von Banca Generali, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business und Reply realisiert wurden, um die Kenntnisse im Bereich Finanzthemen zu vertiefen und sie mit der Trading-Plattform BG Saxo Trader Go vertraut zu machen. Zu dieser Vorbereitung zählt auch die Investition eines virtuellen Geldbetrags in einem Demobereich, in dem die Marktentwicklung in Echtzeit berücksichtigt wird.

Während der Online-Qualifikationsphase von Montag, den 30. März bis Donnerstag, den 9. April werden die Portfoliosalden wieder gutgeschrieben und die Teilnehmer beginnen damit, sich online herauszufordern. Dabei nutzen sie den Input von Reply und wenden die besten Vermögensverwaltungsstrategien an, um ihr Startkapital zu schützen.

Die 100 Trader, die mit ihren Portfolios die größten Wertsteigerungen erzielen und gleichzeitig bestimmte Spielstrafen vermeiden konnten, qualifizieren sich für die Teilnahme an der Schlussphase, die am Freitag, den 24. April stattfindet und in der die drei Sieger ermittelt werden.

Die Teilnehmer können sich bis Freitag, 27. März, auf der Seite challenges.reply.com registrieren.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die auf den neuen Paradigmen wie Big Data, Cloud-Computing, den Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie in der öffentlichen Verwaltung. www.reply.com

Banca Generali

Banca Generali ist eine führende italienische Privatbank, die sich auf Finanzplanung und Vermögensabsicherung ihrer Kunden spezialisiert hat und über ein Netzwerk von hochqualifizierten Privatbankiers verfügt. Die Strategie des Unternehmens basiert auf vier Schlüsselelementen: qualifizierte Beratung durch Fachleute, die sich auf den Schutz von Familienvermögen spezialisiert sind und sie bei der Planung ihrer Zukunft unterstützen; ein hochmodernes Produktportfolio mit Lösungen, die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind; innovative Vermögensverwaltungsdienstleistungen für die Betreuung von Sach- und Finanvermögen; innovative Instrumente, die mithilfe von Technologie das Vertrauen zwischen Berater und Kunde stärken. Der Auftrag der Bank unterstreicht die Bedeutung, immer einen langfristigen, vertrauenswürdigen Berater an der Seite des Kunden zu haben, der ihm bei seiner Lebensplanung zur Seite steht. Seit November 2006 an der Mailänder Börse notiert und zu 50,1% von der Gruppe Assicurazioni Generali kontrolliert - ein Synonym für mehr als 180 Jahre internationale Solidität und Sicherheit - verwaltet die Bank im Namen der Kunden über 69,0 Milliarden Euro an Vermögenswerten (Stand 31. Dezember 2019). Mit ihren 45 Bankfilialen und 137 Büros, die den über 2.050 Finanzberatern zur Verfügung stehen, ist sie in ganz Italien vertreten und nutzt einen hochentwickelten digitalen Kontaktservice. Darüber hinaus gibt es die digitale Banking-Plattform www.bancagenerali.it, über die Kunden auf Services und Bankgeschäfte zugreifen können.

