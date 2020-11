Repsol plant eine Kürzung der Dividende

Der spanische Energiekonzern Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115) veröffentlichte am Donnerstag einen Strategieplan für die Jahre 2021 bis 2025. Die Dividende soll im Jahr 2021 0,60 Euro betragen.

Im Jahr 2020 wurde für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von insgesamt 0,916 Euro (in Form von 2 Tranchen im Januar und Juli) an die Aktionäre ausgeschüttet. Im Lauf des Strategieplans 2021 bis 2025 soll die Dividende sukzessive auf 0,75 Euro angehoben werden. Der Ölkonzern will in den nächsten fünf Jahren (2021-2025) insgesamt 18,3 Mrd. Euro investieren.

Repsol mit Sitz in Madrid beschäftigt über 25.000 Mitarbeiter und ist in der Öl- und Gasindustrie tätig. Der Konzern erzielte in den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 einen Umsatz von 25,99 Mrd. Euro (Vorjahr: 39,12 Mrd. Euro). Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,58 Mrd. Euro nach einem Gewinn von 1,47 Mrd. Euro im Vorjahr.

