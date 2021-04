Republic Airways erhebt sich mit Aviatrix über die Wolken

Airline stellt Aviatrix Cloud Network Platform bereit, um Advanced Networking, Sicherheit und Transparenz der betrieblichen Abläufe für seine AWS- und Azure-Umgebung zu vereinfachen.

Aviatrix, die Cloud-Netzwerk-Plattform, hat heute bekanntgegeben, dass Republic Airways, eine der größten regionalen Fluggesellschaften in den USA, die unter den Markennamen American Eagle, Delta Connection und United Express operiert, eine Flotte von 200 Flugzeugen hat und täglich fast 1.000 Flüge in 100 Städte in den USA, Kanada, der Karibik und in Zentralamerika fliegt, die Cloud-Netzwerk-Plattform Aviatrix bereitgestellt hat, um mehr Transparenz und Kontrolle für das Cloud-Netzwerk zu erhalten und die Arbeit seiner Multi-Cloud-Netzwerkumgebung zu vereinfachen.

„Aviatrix hat uns genau das geboten, was wir brauchten: die Möglichkeit, bei einem Cloud-Netzwerkbetreiber in einer Multi-Cloud-Netzwerkarchitektur zu routen – von einer Region in die andere und mit einem wiederholbaren Netzwerkdesign bei Betreibern von Multi-Clouds. Ich glaube, die Aviatrix-Lösung ist die absolut bestmögliche Option“, sagte Jeff Duke, Senior Network Engineer bei Republic Airways. „Sobald sie von Aviatrix gehört haben, entscheiden sich die meisten Networking-Ingenieure für Aviatrix statt für native Konstrukte und Services für Cloud-Networking. Es ist jeden Cent wert.“

Der Weg von Republic Airways in die Cloud begann mit der Notwendigkeit von Transparenz und Effizienz bei der Vernetzung mit den öffentlichen Clouds. Das Team erkannte jedoch schnell, dass keine der Lösungen für „Verbindungen mit der Cloud“ Ressourcen für Networking innerhalb seiner Clouds lieferte. Gleichzeitig war Sicherheit innerhalb von AWS und Azure die wichtigste Anforderung an die Cloud-Infrastruktur – Nord/Süd, Ost/West, vom Standort in die Cloud, sowie Internet-Egress und -Ingress lagen alle in der Verantwortung von Republic und nicht in der der Cloud-Betreiber. Aviatrix lieferte eine Multi-Cloud-Lösung, die sämtliche Anforderungen von Republic Airways an Enterprise-Cloud-Networking, Sicherheit und Transparenz der betrieblichen Abläufe erfüllte. Infolgedessen konnte Republic Airways seine Zeiten für die Servicebereitstellung drastisch verkürzen und viel umfassendere Transparenz der betrieblichen Abläufe und Ressourcen für die Fehlerbehebung erhalten. So konnte die Zeit für die Lösung von Problemen mit der Konnektivität von Anwendungen verkürzt werden.

Erfahren Sie mehr von Jeff Duke in seinem Video „Real World Cloud Networking“.

„Die Arbeit in Multi-Clouds ist nicht einfach – besonders, wenn man das mit einem kleinen Team tut und gleichzeitig versucht, beweglich zu sein und sich auch auf andere Geschäftsprioritäten zu konzentrieren“, erläuterte Steve Mullaney, CEO von Aviatrix. „Im Moment hat jedes Unternehmen ähnliche Probleme: Wie operationalisieren wir den Weg unseres Unternehmens in die Multi-Cloud erfolgreich, sicher und nahtlos? Republic Airways hat schnell herausgefunden, dass die Leistungsfähigkeit der Cloud-Netzwerk-Plattform von Aviatrix für eine erfolgreiche Migration in die Multi-Cloud nötig ist. Für den Betrieb einer sicheren Multi-Cloud-Netzwerkarchitektur mit Transparenz und Kontrolle in Echtzeit brauchten IT-Teams normalerweise Wochen und Monate. Mit Aviatrix geht das jetzt innerhalb von Minuten, und das zu einem Bruchteil des Preises!“

Über Aviatrix

Die Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix bietet die fortschrittliche Vernetzung, die Sicherheit sowie die operative Transparenz und Kontrolle, die Unternehmen benötigen, zusammen mit der Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Agilität der Cloud. Mehr als 500 Kunden weltweit nutzen Aviatrix und seine bewährte Multi-Cloud-Netzwerk-Referenzarchitektur, um eine wiederholbare Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur zu entwerfen, zu implementieren und zu betreiben, die über jede öffentliche Cloud hinweg konsistent ist. In Kombination mit der branchenweit ersten und einzigen Multi-Cloud-Netzwerkzertifizierung (ACE) versetzt Aviatrix die IT-Abteilung in die Lage, die Umstellung auf die Cloud voranzutreiben und zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter aviatrix.com.

