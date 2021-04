Reuters bekommt mit Alessandra Galloni erstmals Chefredakteurin

New York (Reuters) - Die Nachrichtenagentur Reuters erhält erstmals in ihrer 170-jährigen Geschichte eine Chefredakteurin.

Die in Rom geborene Alessandra Galloni tritt am kommenden Montag die Nachfolge von Stephen J. Adler an, der Reuters zehn Jahre lang leitete und Ende des Monats in den Ruhestand geht, wie die Nachrichtenagentur in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Die 47-Jährige, die vier Sprachen spricht, leitet als Chefredakteurin künftig die weltweit größte Nachrichtenagentur mit rund 2500 Journalisten und 200 Standorten. Galloni arbeitete ab 1996 für Reuters zunächst in Rom, später in London. 2013 kehrte sie nach rund 13 Jahren beim "Wall Street Journal" zu der Nachrichtenagentur zurück und gehört seit 2015 als Global Managing Editor der Redaktionsleitung an.

"Seit 170 Jahren setzt Reuters den Standard für unabhängige, vertrauenswürdige und globale Berichterstattung", sagte die Harvard-Absolventin Galloni. "Es ist eine Ehre, einen erstklassigen Newsroom voller talentierter, engagierter und inspirierender Journalisten zu leiten." Reuters gehört zum globalen Informationskonzern Thomson Reuters.