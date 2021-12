Rezo räumt bei Youtube-Charts 2021 doppelt ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Youtuber Rezo ist bei den Bestenlisten 2021 des Google-Videodienstes gleich zweimal auf Platz eins gelandet. Zum einen wurde sein Video "Zerstörung Teil 1: Inkompetenz" als "Most Trending Video" ausgezeichnet. Das 28 Minuten lange Video, in dem Rezo sich wenige Wochen vor der Bundestagswahl Behauptungen und Fehler von Politikern vorgeknöpft hatte, hat mittlerweile über sechs Millionen Aufrufe erzielt. Der Mann mit dem markanten blauen Haarschopf wurde gleichzeitig von Youtube als "Creator des Jahres" ausgezeichnet.

In dieser Rubrik landete Rezo vor dem Youtuber "Hungriger Hugo", der sein Publikum vor allem mit lustigen Memes unterhält. Auf Platz drei wählte Youtube "Lehrerschmidt". Der Schulleiter in Niedersachsen hat rund 1,2 Millionen Abonnenten mit unterhaltsamen, aber auch lehrreichen Mathematik-Videos gewinnen können.

In die Rubrik "Top Musikvideos" kam in diesem Jahr Bewegung, denn seit langer Zeit dominierte 2021 nicht der Deutschrap. An der Spitze steht hier "The Weeknd" mit dem Song "Save Your Tears". Auf Platz zwei folgen "Kasimir1441" und "badmómzjay" mit dem Video "Ohne Dich". Die Rapperin Loredana eroberte dank einer Gemeinschaftsproduktion mit ihrer Rap-Kollegin Juju nicht nur die Spitzenposition der aus Deutschland abgerufenen Musikvideos, sondern ist auch auf den Plätzen drei und zehn der Top Ten vertreten.

In der Rubrik "Breakout Creator" eroberte der Youtuber Marvin Wildhage den ersten Platz: Der 25 Jahre alte Journalist und Moderator beschäftigt sich in seinen Videos mit teils fragwürdigen Mechanismen der Influencer-Branche. Er ist aber auch für derbe Späße bekannt. "UiiiMemo" landete auf dem zweiten Platz, ein Freund des bekannten Streamers "MontanaBlack", der erst seit diesem Jahr seinen eigenen Kanal betreibt. Auf Platz drei wurde "DoktorWeigl" gewählt, der als Arzt und Schmerzforscher seine Zuschauerinnen und Zuschauer medizinisch verständlich und korrekt aufklären will./chd/DP/zb